Warmgeschossen fürs Meisterschaftsduell - Irschenberg und Warngau gehen mit Siegen ins Finale

Bene Gerr und der SV Warngau tankten mit einem Torfestival Selbstvertrauen für den Showdown gegen Irschenberg. © SV Warngau

Es ist angerichtet in der A-Klasse 3. Der SV Warngau empfängt am kommenden Sonntag den TSV Irschenberg zum entscheidenden Spiel um Meisterschaft und Aufstieg.

SC Wörnsmühl – TSV Hartpenning 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Mayr (25.), 2:0 Nowotny (41.), 3:0 Stockinger (74.).

Auch wenn es für beide Mannschaften schon seit einigen Wochen nur noch um die genaue Platzierung in der Tabelle geht, hat der SC Wörnsmühl gegen Hartpenning eine starke Leistung hingelegt und mit 3:0 gewonnen. „Die Jungs haben sich noch mal gut zusammengerissen“, erzählt Coach Klaus Wörndl. Der beste Mann auf dem Feld war Mittelfeldakteur Marinus Mayr, der nach einer knappen halben Stunde selbst für die Führung sorgte und beim 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel assistierte. TSV-Coach Werner Klinke musste noch am selben Vormittag drei Ausfälle aus der Startelf hinnehmen – inklusive Torwart. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen“, sagt er. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“

SV Miesbach II – TSV Schliersee 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Darchinger (3.), 2:0 Bauer (6.), 2:1 Simsch (29.), 2:2 S. Fischer (84.).

Einen hervorragenden Start hat die Reserve des SV Miesbach gegen den TSV Schliersee erwischt. Bereits nach sechs Minuten lagen die Kreisstädter durch Tore von Michael Darchinger und Nico Bauer mit 2:0 in Führung. „Nach den zwei vermeidbaren Gegentoren hat sich die Mannschaft gefangen“, erzählt Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. Von dem Schock erholt kamen die Gäste mehr ins Spiel und durch Martin Simsch vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase war es Spielertrainer Sebastian Fischer selbst, der den Ausgleich markierte. „Ein gerechtes Unentschieden“, hat sich der verhinderte Miesbacher Trainer Christian Pralas erzählen lassen. Quinz pflichtet bei: „Man hat gemerkt, dass es für niemanden mehr um was geht.“

SF Föching – SG Waakirchen/S. 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Davies (47.), 1:1 Hainz (69.).

Die Sportfreunde Föching haben sich versöhnlich von den heimischen Zuschauern aus der A-Klasse verabschiedet. Beim 1:1 gegen die SG Waakirchen/Schaftlach erkämpfte sich der Absteiger einen Punkt. „Das war ein ganz starkes letztes Heimspiel für uns. Mit mehr Glück hätten wir gewonnen“, lobt Trainer Andreas Theofilidis. Auf der Gegenseite ist SG-Coach Vincent Lechner alles andere als glücklich mit der Leistung seiner Mannschaft. „Das war die schlechteste Saisonleistung in allen Belangen.“

SC Wall – TSV Irschenberg 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Monn (7./HE), 0:2 Moser (72.), 0:3 Sivon (77.)

„Wir haben Irschenberg einen riesigen Kampf geliefert“, sagt Sepp Bernöcker, Trainer des SC Wall, nach der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten. Dominik Schumacher scheiterte zu Beginn an Johannes Stacheder im Tor der Gäste, die kurz darauf durch einen streitbaren Handelfmeter in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis deutlich. „Wir waren keine drei Tore schlechter. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagt Bernöcker. Irschenberg hat alles in der Hand, wenn es gegen Warngau um die Meisterschaft geht.

SV Warngau – Türk Spor Haush. 9:1 (3:1)

Tore: 1:0 Klaus (4.), 2:0 Gerr (16.), 2:1 Konukcu (23.), 3:1 Gerr (32.), 4:1 Gerr (58.), 5:1 Klaus (62.), 6:1 Klaus (73./FE), 7:1 Moritz (77.), 8:1 Moritz (82.), 9:1 Hinterholzer (90.).

Der SV Warngau hat gegen Türk Spor Hausham einen 9:1-Kantersieg eingefahren. Sebastian Klaus und Benedikt Gerr trafen jeweils dreimal. Vor dem Seitenwechsel schafften es die Haushamer noch, dagegenzuhalten. „Aber man merkt uns einfach an, dass wir zur zweiten Halbzeit immer unkonzentriert auftreten“, sagt Spielertrainer Mark Stettinger. So trafen die Warngauer nach dem Seitenwechsel noch sechsmal. Für das Spitzenspiel um die Meisterschaft gegen den TSV Irschenberg ist die Warngauer Offensive auf jeden Fall warmgeschossen.

SV Parsberg – SF Fischbachau 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Harzer (15.), 1:1 Isenmann (36.), 1:2 Kaffl (58.).

Der SV Parsberg hat gegen die SF Fischbachau eine gute Leistung hingelegt und dennoch mit 1:2 verloren. Die Sportfreunde hingegen sind hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. „Das war in keinem Fall ein fußballerischer Leckerbissen“, sagt Trainer Thomas Gschwendtner. Vor allem in der Anfangsphase war Parsberg das bessere Team. „Wir müssen nach 20 Minuten schon mit mindestens drei Toren führen“, ärgert sich Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Folgerichtig gingen die Parsberger in Front. Erst nach der Trinkpause kamen die Fischbachauer besser ins Spiel und zum Ausgleich. „Nach der Halbzeit war es ein Sommerkick, bei dem wir mit einem Nachschuss das 2:1 gemacht haben“, erzählt Gschwendtner. Und weil die Teams an der Tabellenspitze gewonnen haben ist klar, dass Fischbachau die Saison als Dritter der A-Klasse beendet.

SV Arget – TSV Bad Wiessee 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Berger (17.), 1:1 Brkic (27.), 2:1 Lederwascher (45.+4), 2:2 Brkic (69.), 3:2 Buchalik (90.+4).

Die vierte Minute der Nachspielzeiten gehörte dem SV Arget. Denn der TSV Bad Wiessee musste sowohl in der Extrazeit der ersten als auch in der zweiten Hälfte einen Gegentreffer hinnehmen. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, sagt Wiessees Trainer Andreas Rohnbogner. Insgesamt hätten sich zu viele Fehler eingeschlichen. Die zwei Ausgleichstreffer durch Bojan Brkic reichten nicht aus, um einen Punkt aus Arget mitzunehmen. (MICHAEL EHAM)