2:9: Klatsche für TSV Hartpenning

Bei Tabellenführer Grünwald

Von Michael Eham schließen

Eine deutliche Niederlage hat der TSV Hartpenning in der A-Klasse beim TSV Grünwald II kassiert.

Hartpenning – Gegen die zweite Mannschaft des TSV Grünwald ist so gar nichts zugunsten des TSV Hartpenning gelaufen. Von Beginn an gelang der Landesligareserve fast alles und so stand es schon nach 13 Minuten 0:3 aus Hartpenninger Sicht. „Ich kann meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen“, sagt Trainer Werner Klinke. „Die Jungs wollten die guten Dinge aus den letzten Spielen mitnehmen.“

Dort verpassten die Offensivleute meist den erfolgreichen Torabschluss. Klinke gesteht aber auch ein: „Grünwald hat eine sehr gute A-Klassenmannschaft und viele gute ausgebildete Kicker.“ Kein Wunder, dass der Tabellenführer bisher alle Spiele für sich entschieden hat. emi

TSV Grünwald II – TSV Hartpenning 9:2 (4:1)

Tore: 1:0 Traub (2.), 2:0/3:0 Shelia (11./13.), 4:0 Matijevic (32.), 4:1 Traub (44./ET), 5:1 Matijevic (50.), 6:1 Scheuermann (53.), 7:1 Rucker (55.), 7:2 Haltmair (79.), 8:2 Shelia (89.), 9:2 Scheuermann (90.).