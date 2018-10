Knappe Niederlage für die Huglfinger Damen

von Sabine Weber schließen

Bei sommerlichen Temperaturen empfingen die Damen des SC Huglfing am Samstag, den 6.10., die Tabellenführerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen im heimischen Sportpark. Die Huglfinger Damen starteten konzentriert in die Partie und machten von Beginn an Druck. Durch schnelles und präzises Spiel kombinierten sich die SC’lerinnen ein ums andere Mal sehenswert durchs gegnerische Mittelfeld und konnten bald erste Torchancen vermelden. Die wenigen gegnerischen Vorstöße konnten meistens bereits im Mittelfeld, spätestens aber von der Huglfinger Abwehr, gestoppt werden. In der 24. Minute gelang es der lauffreudigen Carina Singer mit einem präzisen Pass auf Elena Herrmann die gegnerische Abwehr zu überspielen. Herrmann traf zunächst die Latte, stand dann aber goldrichtig und konnte den abprallenden Ball zum 1:0 in der unteren linken Ecke versenken. Mit der Führung im Rücken setzten die Huglfingerinnen ihr starkes und körperbetontes Spiel fort. Die gut aufgelegten SC’lerinnen Sonja Schiebel und Anna-Lena Nadler tauchten immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. In der 37. Minute schließlich gelang es Schiebel einen Pass von Nadler zum verdienten 2:0 zu verwandeln. Bereits zum Ende der ersten Halbzeit wurde das Spiel immer körperbetonter und umkämpfter.In die zweite Halbzeit starteten die Gäste motiviert und mit zum Teil unnötiger Härte. Die SC’lerinnen konnten nicht an ihr Spiel der ersten Halbzeit anknüpfen, reagierten häufig zu spät, wirkten unkoordiniert und ließen so der SG Otterfing/Holzkirchen Freiräume. Durch präzises Konterspiel gelang es den Gästen innerhalb von 11 Minuten das Spiel durch Tore von Engl (56., 67.) und Bichlmeyer (64.) zu drehen. Nachdem die SG Otterfing/Holzkrichen in Führung ging versuchten sie mit allen Mitteln ein weiteres Huglfinger Tor zu verhindern. Dabei schreckten sie auch nicht vor groben Fouls zurück: Die SC’lerinnen Elena Herrmann und Bettina Fuchs wurden beide von hinten umgegrätscht und mussten anschließend verletzt vom Platz. Da der Schiedsrichter nicht durchgriff wurde die restliche Partie von vielen Fouls überschattet. Weder die Heim- noch die Auswärtsmannschaft konnte sich weitere Torchancen erarbeiten, sodass das Spiel 3:2 für die SG Otterfing/Holzkirchen endete. Der Huglfinger Trainer zeigte sich nach dem Spiel frustriert, lobte aber die sehenswerte Leistung der ersten Halbzeit.Am kommenden Samstag, den 13.10., empfangen die Huglfinger Damen die Tabellenzweiten des TSV Rott/Lech und freuen sich über zahlreiche Unterstützung.

Quelle: fussball-vorort.de