Kollektives Versagen: SV Miesbach hakt Aufstieg nach 2:5-Pleite in Lenggries ab

Am Boden: Der SV Miesbach (in Rot) muss nach der 2:5-Niederlage in Lenggries seine Aufstiegspläne abhaken. © mayr

Lange Zeit sah es so aus, als ob der SV Miesbach in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe A der erste Anwärter für den direkten Aufstieg in die Bezirksliga wäre. Die Kreisstädter waren mit drei Siegen in die Rückrunde gestartet – seitdem stockt der Motor allerdings.

Miesbach – Nach der 2:5-Niederlage beim Lenggrieser SC im vorgezogenen Spiel am Donnerstagabend ist der Aufstieg trotz zweier ausstehender Spiele nun endgültig abgehakt.

„Das ist für uns eine Riesenenttäuschung“, gibt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald zu. „Mit unserem Saisonziel ist es jetzt vorbei. Aber auch völlig zu Recht, denn das, was wir in Lenggries abgeliefert haben, war kollektives Versagen.“ Vor allem die zweite Halbzeit sei unterirdisch gewesen. „Das hatte nichts mit Kreisliga-Fußball zu tun.“

Dabei hatte die Partie für die Gäste eigentlich gut begonnen. Keeper Tobias Magritsch parierte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter der Lenggrieser. Dann wurde Peter Bischof steil geschickt und brachte den SV per Alleingang mit 1:0 in Führung.

Ein einminütiger Tiefschlaf drehte das Spiel allerdings Mitte des ersten Durchgangs. Nach einem Querpass zog ein Lenggrieser aus 20 Metern ab und traf zum 1:1 ins lange Eck. Vom Anstoß weg wurde der Ball zurückgespielt. Nach einem Fehlpass zogen die Lenggrieser volley ab, und das Leder schlug erneut aus 20 Metern im Miesbacher Kasten ein. Robert Mündl und Josef Sontheim hatten vor dem Pausentee noch Chancen zum Ausgleich, scheiterten aber im Abschluss.

In der Kabine nahmen sich die Kreisstädter noch mal viel vor, doch die Hoffnungen auf einen Punktgewinn mussten sie umgehend begraben. Durch einen Schuss aus zehn Metern ins kurze Eck und einen Abstauber stand es bereits nach einer Stunde 4:1 für Lenggries – die Messe war gelesen. Das Spiel plätscherte fortan vor sich hin, ehe Lenggries nach einer Ecke per Kopf auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte der eingewechselte Markus Weinbacher, der das Leder nach einer Ecke per Hacke ins lange Eck ablenkte.

„Es ist bitter, dass wir in den letzten Wochen alles verspielt haben“, sagt Grünwald. „Wir haben uns hohe Ziele gesteckt und diese leider nicht erreicht. Jetzt wollen wir die letzten beiden Spiele noch gut über die Bühne bringen.“ Der Sieg für Lenggries sei verdient gewesen. „Für uns ist die Saison jetzt gelaufen. Wir waren in den letzten Wochen einfach nicht auf der Höhe.“

Lenggrieser SC – SV Miesbach 5:2 (2:1)

SV Miesbach: T. Magritsch – To. Veit, Städter (72. D. Magritsch), Ma. Veit, Stoib – Pötzinger, Mündl (76. Bauer), Baumann, Bischof (58. Weinbacher), Pindado – Sontheim.

Tore: 0:1 Bischof (23.), 1:1 Dix (26.), 2:1 Fischhaber (27.), 3:1 Fischhaber (53.), 4:1 Fischhaber (56.), 5:1 L. Gerg (74.), 5:2 Weinbacher (82.).

Gelbe Karten: L. Gerg – Pötzinger, Ma. Veit, Bischof.

Schiedsrichter: Florian Hellmaier.

Zuschauer: 125.