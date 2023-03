Kompakt dagegen halten: TuS Holzkirchen empfängt Tabellenführer Bruckmühl

Von: Sebastian Schuch

Als Mannschaft wollen die Holzkirchner im ersten Heimspiel des Jahres den Tabellenführer ärgern und gegen Bruckmühl drei Punkte an der Haidstraße behalten. © Max Kalup

Der TuS Holzkirchen empfängt Landesliga-Spitzenreiter Bruckmühl und Ex-Trainer Mike Probst zum Spitzenspiel an der Haidstraße.

Holzkirchen – Wird das Aufstiegsrennen in der Landesliga Südost noch einmal spannend? Der SV Bruckmühl hat zwar weiterhin acht Punkte Vorsprung, allerdings auch zwei der drei Partien in diesem Jahr verloren. Am Samstag peilt der TuS Holzkirchen im ersten Heimspiel des Jahres an, den früheren Trainer Mike Probst und Bruckmühl zu ärgern. „Ein Spiel gegen den Tabellenführer ist immer interessant und eine Herausforderung“, weiß Holzkirchens Coach Joe Albersinger. Gegen Bruckmühl kommt zudem der Derbyfaktor hinzu. „Die Zuschauer dürfen ein spannendes und umkämpftes Spiel erwarten“, kündigt Albersinger an.

In diesem werden auch die Holzkirchner eine Rolle spielen. Wie groß diese ausfällt, hängt vom Auftritt auf dem Platz ab. Gelingt es, wie vergangene Woche in Pullach als Mannschaft geschlossen und leidenschaftlich zu verteidigen und gleichzeitig die sich bietenden Möglichkeiten besser auszuspielen, ist Holzkirchen für jedes Team der Landesliga ein schwerer Brocken. Ähnelt das Spiel mehr der 0:4-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen der Saison, könnte an der Haidstraße eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen.

Das wollen Albersinger und seine Mannschaft verhindern. Der späte Ausgleich in Pullach ist verarbeitet, „jetzt müssen wir unsere Leistungen stabilisieren“, sagt Albersinger. Einsatz und immer wieder auch die spielerische Komponente stimmten im Isartal, lediglich das letzte Quäntchen fehlte dort. Nun gilt es, diese Eigenschaften von Kunst- auf Naturrasen zu übertragen. Hierfür arbeitete Albersinger während der Woche vermehrt am Zweikampfverhalten und dem Spiel in engen Räumen. Vor allem auf die direkten Duelle könnten gegen die kompakten Bruckmühler das Zünglein an der Waage sein.

Top-Torjäger Korkor fraglich

Dass die Gäste in ihrem zweiten Landesliga-Jahr die Tabelle deutlich anführen, ist auch ein Verdienst von Mike Probst. Nach vier Jahren beim TSV Otterfing schloss er sich zu Saisonbeginn den Bruckmühlern an und formte die beste Defensive der Liga. Für ihn ist es zudem ein Wiedersehen mit Benedikt Zeisel, Lars Doppler und Sean Erten, die Probst während seiner Zeit in Holzkirchen trainierte (2011 bis 2014).

Auf dem Platz kommt es allerdings nur zum Duell mit Zeisel und Erten. Letzterer ist wie Andreas Bauer und Lukas Krepek wieder fit. Doppler fehlt dagegen verletzt, zudem sind Florian Siebler (krank) und Florian Mayer (beruflich) nicht mit von der Partie. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Christopher Korkor, der nach seiner Oberschenkelzerrung vom vergangenen Wochenende nicht mit der Mannschaft trainieren konnte. „Das entscheidet sich kurzfristig“, sagt Albersinger. Unabhängig vom Top-Torjäger haben die Holzkirchner die Möglichkeit, den Spitzenreiter zu ärgern, wenn sie ihr Potenzial auf den Rasen bringen. ses

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße Holzkirchen.

Es fehlen: Doppler, Mayer, Siebler.

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik.