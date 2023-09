Darching deklassiert TuS II – Klatsche für Bayrischzell – Otterfing mit Kantersieg gegen Warngau

Der FC Rottach-Egern (in Grün), im Bild Florian Koelbl (l.) und Kapitän Markus Stöckl, konnte dem FC Deisenhofen III (in Blau) nicht die Stirn bieten. © MK

Mit einem Kantersieg im Derby gegen den SV Warngau hat der TSV Otterfing das Wochenende in der Kreisklasse eröffnet. Der FC Deisenhofen III setzte sich klar beim FC Rottach-Egern durch.

TSV Otterfing – SV Warngau 6:2 (3:0)

Tore: 1:0 Dengler (2.), 2:0 Schofhauser (27.), 3:0 Meier (44.), 4:0 Blaschke (56.), 4:1 Nguema (59.), 4:2 L. Gerr (60.), 5:2 Müller (71.), 6:2 S. Eder (90.). Gelb-Rot: Stadler (90./ Warngau).

Am Ende eine klare Sache war das Derby zwischen Otterfing und Warngau. Die ersten Halbzeit gehörte den Hausherren, die nach 45 Minuten verdient mit 3:0 führten. „Da haben wir es richtig gut gemacht“, lobte TSV-Coach Raphael Schwanthaler seine Schützlinge. „Wir haben den Anfang verschlafen, da hat uns Otterfing überrannt“, bestätigte Warngaus Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. Maxi Dengler, Tom Schofhauser und Thomas Meier schossen eine beruhigende Pausenführung für die Hausherren heraus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Blaschke auf 4:0. Doch dann sendeten die Gäste ein klares Lebenszeichen. Nach einer Ecke traf Eddy Biyogko und keine 60 Sekunden später Leo Gerr zum 4:2-Zwischenstand. „Danach haben wir wieder besser dagegengehalten. Nach dem 5:2 war das Spiel durch“, sagte Schwanthaler. Yannick Müller und Simon Eder schraubten das Resultat noch auf 6:2 in die Höhe.

„Es waren eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung und ein Arbeitssieg“, resümierte Schwanthaler. Freutsmiedl stimmte zu: „Es war ein rasantes und schnelles Spiel, in dem wir an Erfahrung gewonnen haben. Wir hätten nach dem 2:4 noch einmal rankommen können, aber insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung.“

FC Rottach-Egern – FC Deisenhofen III 2:6 (1:3)

Tore: 0:1 Perneker (8.), 0:2 Petereit (27.), 1:2 Yilamzer (32.), 1:3 Petereit (43.), 1:4 Perneker (48.), 2:4 Schlichtner (54.), 2:5 Petereit (78.), 2:6 Montsch (90.).

Nichts zu holen gab es für den FC Rottach-Egern beim Heimspiel gegen den FC Deisenhofen III. „Deisenhofen war gut aufstellt und in allen Belangen überlegen“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Gäste gingen früh mit 2:0 in Führung, ehe Samet Yilmazer mit dem Anschlusstreffer für Hoffnung bei den Hausherren sorgte. Kurz vor und kurz nach der Pause stellten die Gäste auf 4:1, ehe Tobias Schlichtner der zweite Rottacher Treffer gelang.

Das reichte aber nicht, um noch einmal an einem Punktgewinn zu schnuppern, vielmehr legten die Gäste noch zwei weitere Treffer zum Endstand nach. „Uns sind kurzfristig zwei Innenverteidiger ausgefallen, wir hatten trotzdem noch einige Chancen“, sagte Gruber. „Aber insgesamt war Deisenhofen einfach besser und hat verdient gewonnen.“

DJK Darching – TuS Holzkirchen II 6:0 (4:0)

Tore: 1:0 Trömer (2.), 2:0 M. Sitzberger (31.), 3:0 Adelsberger (33.), 4:0 Adelsberger (36.), 5:0 Schneider (66./FE), 6:0 Trömer (90.).

Ihre weiße Weste hat die DJK Darching auch beim Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen II bewahrt. Die Gäste begannen schwungvoll, den ersten Treffer markierte aber Sebastian Trömer für die Hausherren. Dann konnten sich die Heimischen bei Keeper Marinus Wiesgigl bedanken, der stark parierte. Mit einem Dreierpack sorgte die DJK vor dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Manfred Sitzberger und Alexander Adelsberger (2) stellten noch im ersten Abschnitt auf 4:0.

Johannes Schneider per Foulelfmeter und wiederum Trömer machten im zweiten Durchgang das halbe Dutzend voll. „Über 90 Minuten gesehen war der Sieg auch in der Höhe verdient, weil wir das Spiel dominiert haben, auch wenn wir nach dem 1:0 eine Großchance für Holzkirchen zugelassen haben, die unser Keeper überragend pariert hat“, erklärte DJK-Vize-Abteilungsleiter Paul van der Drift. „Wir sind jetzt richtig gut in die Saison gestartet. Nun gilt es, in den nächsten Wochen nachzulegen.“

SV Bayrischzell – SG Aying/Helfend. 0:8 (0:4)

Tore: 0:1 Steinegger (2.), 0:2 Steinegger (18.), 0:3 Höcker (28.), 0:4 Springer (38.), 0:5 Wohlschläger (60.), 0:6 Wohlschläger (72.), 0:7 von Schenk (82.), 0:8 Wohlschläger (85.).

Die Moral stimmt beim SV Bayrischzell trotz der vierten Niederlage am Stück. Auch zu Hause gegen die SG Aying/Helfendorf gab es nichts zu holen und die Heimischen kamen am Ende mit 0:8 unter die Räder. „Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss“, berichtete Trainer Gerry Wimmer. Entschieden war das Spiel beim Stand von 0:4 bereits zur Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte der SV seine beste Phase und kam sogar zu guten Chancen.

Auch einen Elfmeter hätten die SV-Kicker bekommen können, erst nach dem 0:5 nahmen die Gäste das Spiel wieder in die Hand und legten drei weitere Tore nach. „Das Ergebnis ist wieder zu hoch ausgefallen“, fand Wimmer. „Aying war sehr spielstark, aber wir haben auch wieder einige Tore hergeschenkt und zu viele individuelle Fehler gemacht.“ (ts)