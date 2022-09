Bayrischzell fertigt Irschenberg ab - Erste Niederlage für Darching

Teilen

Genau im Blick hatten die Rottacher Abwehrspieler Weyarns Angreifer Ferhat Aksoy. Hier stoppt ihn Markus Stöckl per Foul. © Thomas Plettenberg

Eine klare Angelegenheit war das Kreisklassen-Kellerduell zwischen dem TSV Irschenberg und dem SV Bayrischzell.

Landkreis – Der SV Bayrischzell feiert in der Kreisklasse 3 im Kellerduell in Irschenberg einen klaren Sieg, bei der DJK Darching schlagen die Personalprobleme voll durch und Warngau überrascht.

FC Rottach-Egern – TSV Weyarn 0:0

Mit einem torlosen Remis haben sich der Rottach-Egern und Weyarn getrennt. Dabei hatte es die Anfangsphase in sich. Die Gäste hatten nach einer Unstimmigkeit in der FC-Defensive eine gute Chance, auf der anderen Seite trafen die Rottacher die Querlatte und ließen eine weitere Großchance liegen. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren mehr vom Spiel, trotz zahlreicher Ecken hielten die Klosterdörfler aber ihren Kasten sauber und nahmen nicht unverdient einen Punkt mit nach Hause. „Wir hatten zwar die zwingenderen Chancen, aber das Unentschieden geht in Ordnung. Wir mussten vor der Partie im Zentrum zweimal umstellen, das war nicht so einfach. Aber letztlich hat es die Mannschaft gut gemacht. Mit der Leistung bin ich zufrieden“, resümierte FC-Coach Bernhard Gruber. „Das Unentschieden war insgesamt verdient. Mit dem Punkt bin ich auswärts zufrieden“, sagte TSV-Trainer Helmut Schenk.

SV Warngau – FC Deisenhofen III 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Klaus (23.), 1:1 Sevkovic (57.), 2:1 B. Gerr (78.), 2:2 Fischer (87.).

Gelb-Rot: Lehnert (90.+4/Deisenhofen).

Mit einer disziplinierten Vorstellung hat der SV Warngau dem FC Deisenhofen III einen Punkt abgetrotzt. „Unsere Taktik ist aufgegangen. Wir haben clever gespielt und gefährliche Konter gefahren“, berichtete SV-Trainer Daniel Mayer. Sebastian Klaus schoss die Hausherren im ersten Durchgang in Führung. Nach dem Ausgleich sorgte Benedikt Gerr für die neuerliche Führung, doch die Gäste nahmen dank eines Treffers in der Schlussphase doch noch einen Zähler mit. „Deisenhofen war spielerisch und technisch stark und hatte etwa 65 Prozent Ballbesitz, aber unsere Mannschaft hat ihre Sache gut gemacht und sich den Punkt absolut verdient“, resümierte Mayer.

SG Aying/Helfendorf – DJK Darching 6:1 (5:1)

Tore: 1:0 Demmel (10.), 1:1 Adelsberger (20.), 2:1 Wohlschläger (23.), 3:1 Demmel (24.), 4:1 Wohlschläger (28.), 5:1 Demmel (38.), 6:1 Hörterer (77.).

Eine heftige 1:6-Klatsche hat die DJK Darching beim Derby in Helfendorf kassiert. Zu den ohnehin schon zahlreichen Ausfällen bei der DJK gesellten sich kurz vor dem Spiel noch zwei weitere Innenverteidiger. Das Spiel selbst war dann eine klare Angelegenheit. „Irgendwann kann man das nicht mehr auffangen. Helfendorf war klar die bessere Mannschaft und hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, berichtete DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Das frühe 1:0 der Hausherren konnte Alexander Adelsberger noch ausgleichen, dann allerdings machten die Hausherren mit vier Toren in 15 Minuten schon zur Pause alles klar. In der zweiten Hälfte fiel dann nur noch ein Treffer.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

TSV Irschenberg – SV Bayrischzell 1:6 (0:2)

Tore: 0:1 Nopper (29.), 0:2 Simmerl (38.), 0:3 Wiedmann (46.), 0:4 Simmerl (59./ FE), 1:4 Stastka (80.), 1:5 Müller (90.), 1:6 Bleier (90.+2).

Einen klaren 6:1-Auswärtssieg hat der SV Bayrischzell beim Kellerduell in Irschenberg gefeiert. „Wir waren von Anfang an überlegen und haben das Spiel beherrscht“, berichtete SV-Trainer Wacco Schmid. Markus Nopper und Martin Simmerl schossen eine 2:0-Pausenführung für die Bayrischzeller heraus. Spätestens mit dem 3:0 von Maximilian Wiedmann direkt nach dem Seitenwechsel war die Begegnung entschieden. In der Schlussphase schraubten die Gäste das Resultat noch auf 6:1 in die Höhe. „Unsere Mannschaft hat trotz des warmen Wetters alles gegeben und der Sieg war in der Höhe verdient“, resümierte Schmid. „Es war ein schwaches Spiel von uns. Auf dem Papier hätte es eigentlich ein enges Spiel werden müssen, aber Bayrischzell hat das erste Tor gemacht und danach haben wir abgeschaltet und die Gegentore teilweise leichtfertig hergeschenkt“, erklärte TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Am Ende ist der Sieg für Bayrischzell auch in der Höhe verdient.“