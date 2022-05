Darching patzt vor Spitzenspiel - Bayrischzell spielt 3:3

Die entscheidenden Schritte zu spät kamen die Darchinger im Heimspiel gegen Abscholding. © Thomas Plettenberg

Die DJK Darching gibt den Vorteil im Rennen um den Relegationsplatz aus der Hand, der SV Bayrischzell spielt 3:3.

Landkreis – Die Kreisklasse 2 biegt auf die Zielgerade der Saison ein und sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf steckt noch jede Menge Spannung. Am Donnerstag unterlag die DJK Darching im Nachholspiel gegen Ascholding, dadurch kommt es am Sonntag zum direkten Endspiel um Platz zwei gegen die SG Hausham. Der SV Bayrischzell holte in Eurasburg einen Punkt und erwartet nun den SV Bad Tölz. Auf einen Dreier hofft im hinteren Tabellendrittel der TSV Weyarn, ein Abstiegskracher wartet auf den FC Rottach-Egern.

SV Eurasburg-B. - SV Bayrischzell 3:3 (1:2)

Tore: 1:0 Seelbach (2.), 1:1 Wiedmann (28./FE), 1:2 Müller (37.), 2:2 Simmerl (56./ET), 2:3 Wiedmann (65.), 3:3 Burger (81.).

Durch die lange Anreise und den Feierabendverkehr blieb den Bayrischzellern für die Vorbereitung kaum Zeit. Entsprechend brauchten die Gäste einige Minuten, um ins Spiel zu finden und die Hausherren nutzten ihren ersten Angriff zur Führung. Nach einer halben Stunde übernahmen die Gäste die Regie und Maxi Wiedmann glich per Elfmeter aus zum 1:1. Kurz vor der Pause brachte Lukas Müller die Gäste in Führung. Durch ein unglückliches Eigentor fiel nach einer Stunde der Ausgleich, doch Wiedmann war nach einem Freistoß von Maxi Lohmann per Kopf mit dem 3:2 zur Stelle. Ein Torwartfehler des ansonsten starken Daniel Bähr besiegelte die Punkteteilung. „Das Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage, aber ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf, es ist einfach dumm gelaufen“, sagte SV-Trainer Wacco Schmid.

DJK Darching – SV Ascholding 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Kopp (47.), 0:2 Lang (82.), 0:3 von Jagemann (86.).

„Wir haben momentan nicht mehr die Kraft, von der unser Spiel lebt und die wir brauchen, um ein Spiel zu gewinnen. Den Ausfällen, die jetzt nach und nach zurückkommen, fehlt auch noch die Kraft. Eine solche Situation habe ich noch nie erlebt“, berichtete DJK-Trainer Patrick Lachmeier nach der 0:3-Heimniederlage gegen Ascholding. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang den Gästen direkt nach Wiederanpfiff der Führungstreffer. Den Hausherren fehlten die Körner, um zurückzukommen. So machte Ascholding in der Schlussphase mit einem Doppelpack den Sack zu. „Ascholding hat verdient gewonnen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, resümierte Lachemeier.

TSV Weyarn – SV Eurasburg-B. So., 14 Uhr

Beim TSV Weyarn, der sich mit dem allerletzten Aufgebot in Wolfratshausen geschlagen geben musste, lichtet sich das Lazarett vor dem wichtigen Heimspiel gegen Eurasburg ein bisschen. Mit Sinan Celik, Ferhat Aksoy, Daniel Kraem und Florian Spießhofer kehren vier Spieler zurück, dafür ist Jonas Egger im Urlaub. Mit einem Heimsieg könnten die Klosterdörfler einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, verlieren ist hingegen verboten, sonst steckt der TSV mitten im Abstiegskampf. „Wir haben gegen Eurasburg nach der Niederlage im Hinspiel etwas gutzumachen. Wir wollen zu Hause drei Punkte holen, wissen aber, dass das schwer wird, denn Eurasburg hat von den letzten fünf Spielen kein einziges verloren“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk.

SV Bayrischzell – SV Bad Tölz So., 15 Uhr

Nach der Punkteteilung in Eurasburg wartet das nächste Team aus dem hinteren Tabellendrittel auf Bayrischzell. Am Sonntag empfängt der SV den SV Bad Tölz. „Ich hoffe, dass sich meine Spieler schnell wieder erholen und wir nach langer Zeit mal wieder einen Sieg einfahren können“, erklärt SV-Trainer Schmid. „Es wird sicher eine schwere Aufgabe, ein Sieg ist nur mit einer guten Einstellung zum Spiel möglich.“

SF Egling – Rottach-Egern So., 15 Uhr

Nach der Niederlage in Helfendorf steht Rottach-Egern ein echtes Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt bevor. Die Kicker vom Birkenmoos sind bei den SF Egling zu Gast, die als Tabellenletzter das rettende Ufer vorzeitig aus den Augen zu verlieren drohen. „Das ist das wichtigste der letzten vier Spiele für uns. Wir haben gut trainiert und sind nach der jüngsten Niederlage auf Wiedergutmachung aus“, erklärt FC-Trainer Klaus Beckmann. Allerdings müssen die Gäste auf Top-Torjäger Tobias Schlichtner verzichten. „Wir sind optimistisch, dass wir das kompensieren können und wir das optimale Ergebnis herausholen können“, sagt Beckmann.

DJK Darching – SG Hausham So., 15 Uhr

Ein echtes Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem -dritten steigt in Darching zwischen der DJK und der SG Hausham. Die Darchinger patzten zuletzt mit zwei Niederlagen, wodurch die Knappen weiterhin gut im Rennen um die Aufstiegsrelegation sind. Der Sieger dieser Partie hat beste Karten, im Endspurt auf Platz zwei. „Gegen Hausham stehen Christoph Trömer und Felix Schneider wieder im Kader und das Lazarett lichtet sich langsam. Allerdings haben die Rückkehrer noch kein einziges Training absolviert“, erklärt DJK-Trainer Lachemeier. Auch die Gäste plagen Personalprobleme. Bei der SG fallen voraussichtlich Benedikt Schauer, Manuel Marcks, Benedikt Büchl, Maximilian Wagenpfeil und Kilian Siglreitmaier aus. „Es ist wohl ein Endspiel um den Relegationsplatz. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, sehe aber aufgrund unserer Ausfälle leichte Vorteile bei Darching. Ein Unentschieden bringt keinen weiter, es zählt für uns nur der Sieg, damit wir uns wieder vor Darching schieben können“, sagt SG-Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. ts