Kreisklasse: Rottach bewahrt die weiße Weste - Aufsteiger-Duelle am Wochenende

Kaum zu bremsen: Rottach-Egerns Stürmer Tobias Schlichtner (18) überzeugte mit viel Ballbesitz. Marvin Krupp und André Schmidt schossen derweil die Tore. Foto: Stefan Schweihofer © Stefan Schweihofer

Der FC Rottach-Egern marschiert in der Kreisklasse 3 weiterhin an der Tabellenspitze. Weitere Spiele folgen an diesem Wochenende in der Kreisklasse 3 Zugspitze.

Landkreis – Am Donnerstagabend setzten sich die Kicker am heimischen Birkenmoos mit 2:0 gegen den SV Bayrischzell durch und bewahrten mit neun Punkten aus drei Partien ihre weiße Weste. Die Bayrischzeller warten hingegen weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn.

Am Sonntag kommt es zu einer Neuauflage des Aufstiegsduells der vergangenen Saison. Der SV Warngau empfängt den TSV Irschenberg, mindestens einer der beiden Aufsteiger wird dabei die ersten Zähler der neuen Spielzeit sammeln. Der TSV Weyarn ist ersatzgeschwächt in Helfendorf zu Gast, ähnlich geht es der DJK Darching, die den FC Deisenhofen III empfängt.

FC Rottach-Egern – SV Bayrischzell 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Krupp (65.), 2:0 Schmidt (82.)

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hat der FC Rottach-Egern das Duell mit dem SV Bayrischzell im zweiten Durchgang für sich entschieden. Marvin Krupp brachte die Hausherren nach einer guten Stunde in Führung. In der Schlussphase versuchten die Bayrischzeller noch einmal Druck zu machen und den Ausgleich zu erzwingen. In dieser Phase sorgte André Schmidt mit dem 2:0 für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. „Wir haben Bayrischzell bewusst mehr Ballbesitz gegeben, aber sie haben sich nicht leichtgetan, Chancen zu erarbeiten, und wenn sie durchgekommen sind, war unser Keeper zur Stelle“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber. Den Sieg habe sich seine Mannschaft in der Defensive hart erarbeitet. „Für die Zuschauer war es kein schönes Spiel, aber der Erfolg gibt uns Recht“, sagt Gruber. Nach dem Schlusspfiff und neun Punkten aus den ersten drei Partien betont er, einen solchen Start selbst nicht erwartet zu haben. Bayrischzells Trainer Wacco Schmid kommentiert: „Es war eine äußerst unglückliche Niederlage.“ Der SV habe das Spiel bis zur 70. Minute „voll im Griff“ gehabt – und dann nach einem individuellen Fehler das Gegentor kassiert. „Wir haben wieder einmal unsere Chancen nicht genutzt, das ist aktuell unser großes Manko, aber ich bin mir sicher, wenn wir so weitermachen, dann werden wir auch unsere Punkte machen“, sagt Schmid. Mit der Art und Weise, wie seine Jungs Fußball gespielt haben, sei er zufrieden.

SV Warngau – TSV Irschenberg (So., 14 Uhr)

Mit einem Auswärtssieg in Warngau sicherte sich zum Ende der vergangenen Saison der TSV Irschenberg die A-Klassen-Meisterschaft und den Aufstieg. Die Warngauer folgten über die Relegation ebenfalls in die Kreisklasse. Am Sonntag kommt es zur Neuauflage der Partie, bislang konnten beide Seiten noch nichts Zählbares auf ihrem Konto verbuchen und sind entsprechend motiviert.

Warngaus Trainer Daniel Mayer sagt vor dem Spiel, Irschenberg sei ein Gegner auf Augenhöhe. „Sie sind nicht komplett, wir auch nicht. Aber wir haben etwas gut zu machen.“ Die Mannschaft spiele aktuell gut, aber noch glücklos. Das solle sich in den nächsten Wochen ändern, sagt Mayer. „Wir freuen uns auf jedes Spiel in der Kreisklasse.“ Bei den Gästen fällt neben Marek Palivec und Lukas Spindeldreher jetzt auch Benedikt Monn aus, dafür stehen Petr Stastka und Valentin Mayer wieder zur Verfügung. TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger sagt: „Wir erinnern uns gerne an das letzte Spiel in Warngau, aber jetzt geht es wieder bei null los.“ Warngau werde es dem TSV sicher nicht leicht machen. „Wir stellen uns auf ein schweres Spiel ein, in dem alles drin sein sollte und in dem es für uns um drei Punkte geht.“

SG Aying/Helfendorf – TSV Weyarn (So., 15 Uhr)

Nach der klaren Heimniederlage gegen Deisenhofen unter der Woche geht die Reise für den TSV Weyarn am Sonntag nach Helfendorf, wo man auf die SG Aying/Helfendorf trifft, die vier Zähler aus den ersten beiden Begegnungen einfahren konnte. Aufgrund einiger Urlauber muss Trainer Helmut Schenk den Kader auf etlichen Positionen umstellen. „Helfendorf hat nichts zu verlieren, wir werden versuchen, mit Kampfgeist und Laufbereitschaft Zählbares mit nach Hause zu nehmen“, erklärt der TSV-Trainer. In den Hausherren sieht Schenk einen der Kandidaten für die Aufstiegsrunde. Entsprechend werden die Gäste aus Weyarn erst einmal mit einer defensiven Grundausrichtung in die Begegnung gehen.

DJK Darching – FC Deisenhofen III (So., 15 Uhr)

Der FC Deisenhofen III hat sich als einer der drei Aufsteiger mit vier Punkten aus zwei Spielen schnell in der neuen Spielklasse etabliert. Nun geht es am Sonntag zur DJK Darching. Die Hausherren konnten bislang beide Partien siegreich gestalten, auch wenn es sowohl gegen Irschenberg als auch in Bayrischzell knapp war. Von Woche zu Woche muss die DJK aktuell die zahlreichen Ausfälle von Führungsspielern kompensieren, was bislang recht gut gelang. „Das wird kein Spaziergang für uns, Deisenhofen ist eine sehr spielstarke Truppe“, erklärt DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker, der die Gäste unter der Woche in Weyarn beobachtet hat. Seine Prognose: „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird.“ Die DJK werde versuchen, mindestens einen Punkt in Darching zu behalten. ts