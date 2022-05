Ein rettender Elfer in letzter Minute für den FC Rottach-Egern

Voller Einsatz: Während Rottach-Egern (in Blau) gegen Ascholding spät der Siegtreffer gelang, konnte Bayrischzell (in Schwarz) trotz guter Leistung in Bad Tölz nicht punkten. © Max Kalup

Wichtiger Heimdreier für Rottach-Egern – Weyarn und Darching verlieren auswärts - Bayrischzell verliert beim Spitzenreiter

Landkreis – Der FC Rottach-Egern war aus Landkreis-Sicht der Gewinner dieses Spieltags in der Kreisklasse 2. Die Kicker vom Birkenmoos gewannen ihr letztes Heimspiel in dieser Saison gegen den SV Ascholding/ Thanning in letzter Minute mit 3:2 und verschafften sich damit Luft im Abstiegskampf. Überraschend ohne Punkte kehrte die DJK Darching aus Eurasburg zurück: Man musste den zahlreichen Ausfällen Tribut zollen und unterlag mit 1:3. Keine Punkte gab es auch für den TSV Weyarn, der sich beim BCF Wolfratshausen II mit 1:4 geschlagen geben musste. Der SV Bayrischzell unterlag indes beim SC RW Bad Tölz mit 2:4.

FC Rottach-Egern – SV Ascholding/Thanning 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Schlichtner (44.), 2:0 Krupp (58.), 2:1 Volz (70.), 2:2 von Jagemann (77.), 3:2 F. Pietzko (90./ FE).

Wenig Chancen bekamen die Zuschauer beim Kellerduell zwischen Rottach-Egern und Ascholding im ersten Durchgang zu sehen. Kurz vor der Pause köpfte Tobias Schlichtner dennoch nach einem Freistoß zum 1:0 ein. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren noch eine Schippe drauf, und Marvin Krupp traf zum 2:0. Dann allerdings schwanden die Kräfte, und Ascholding kam durch individuelle Fehler der Rottacher zum 2:2. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Das bessere Ende hatten letztlich die Heimischen für sich: Nach einem Sprint wurde Schlichtner im Strafraum gelegt, und Franz Pietzko verwandelte den fälligen Strafstoß zum 3:2-Endstand. „Nach dem 2:2 wollten beide Seiten den Dreier, und auch nach dem 3:2 gab es noch einige gefährliche Szenen“, sagt Rottachs Trainer Klaus Beckmann. „Insgesamt geht der Sieg für uns aber in Ordnung. Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns.“

BCF Wolfratshausen II – TSV Weyarn 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Hölting (8.), 2:0 Stingl (10.), 3:0 Stingl (66.), 3:1 Y. Molitor (68.), 4:1 Ratte (75.).

Mit dem allerletzten Aufgebot war der TSV Weyarn zum Kellerduell nach Wolfratshausen gereist. Die erste Halbzeit gehörte dann auch den Hausherren, die mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause gingen. Nach Wiederanpfiff machten die Klosterdörfler dann Druck, ließen aber bereits in den ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff drei 100-prozentige Möglichkeiten liegen. Besser machte es der BCF, der mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Yanik Molitor brachte den TSV zwar noch einmal heran, am Ende fehlte aber die Kraft, um das Spiel noch einmal zu drehen. „Das Spiel müssen wir eigentlich nicht verlieren“, sagt Zweiter Vorsitzende Florian Butzenberger. „Es war trotz der vielen Ausfälle ein Spiel auf Augenhöhe. Normal müssen wir einen Punkt mitnehmen.“

SV Eurasburg-Beuerberg – DJK Darching 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Kerschbaumer (19.), 2:0 Jäger (58.), 2:1 H. Schlagbauer (79.), 3:1 Holzer (81.).

Ohne Punkte kehrte die DJK Darching vom Gastspiel in Eurasburg zurück. Die ersatzgeschwächten Gäste waren mit etlichen Kickern aus der Zweiten Mannschaft und der A-Jugend angetreten und kassierten nach einer Viertelstunde das 0:1. Nach einer Stunde fiel das 0:2. Hans Schlagbauer brachte die DJK noch einmal heran, doch Eurasburg machte postwendend mit dem dritten Treffer alles klar. Für die Darchinger war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die ersten beiden Plätze. „Ich bin trotz der Niederlage stolz auf meine Mannschaft“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Vor allem darauf, wie gut sich die Spieler aus der A-Jugend integriert haben und wie auch die Spieler aus der Zweiten Mannschaft momentan Woche für Woche alles geben.“ Sein Team habe alles versucht, aber momentan fehlte einfach die Qualität. „Eurasburg hat das Spiel verdient gewonnen“, gibt Lachemeier zu. „Wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder in Tritt kommen.“

SC RW Bad Tölz – SV Bayrischzell 4:2 (3:2)

Tore: 1:0 Turecek (15.), 2:0 Turecek (24.), 2:1 Wiedmann (27./ FE), 3:1 Geißler (35.), 3:2 Leitner (43.), 4:2 Barrie (72./FE).

„Wir haben uns als Mannschaft gut verkauft. Der Sieg für Bad Tölz war trotzdem verdient – sie haben ein starkes Team und gut gespielt“, lautet das Fazit von Bayrischzells Trainer Wacco Schmid nach der 2:4-Niederlage seiner Truppe beim Tabellenführer im Isarwinkel. Die Hausherren legten in der Anfangsphase zwei Treffer vor, Maxi Wiedmann brachte Bayrischzell durch einen verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 heran. Dann zog Tölz wieder davon, ehe Lukas Leitner zum 2:3 traf, mit dem es in die Pause ging. Im zweiten Durchgang konnten die Gäste die Begegnung offen gestalten, hatten aber Glück, dass den Hausherren ein klarer Strafstoß verweigert wurde. Wenig später zeigte der Schiedsrichter dann bei einem vermeintlichen Foul doch auf den Punkt, und die Rot-Weißen machten mit dem 4:2 alles klar. „Das war wohl eine Konzessionsentscheidung, aber das war nie ein Elfmeter“, ärgert sich Schmid. Trotz der Niederlage zeigte sich der SV-Coach mit der Vorstellung seines Teams gegen den Ligaprimus zufrieden. ts