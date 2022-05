Rottach verliert in Helfendorf deutlich

Teilen

Das Hinspiel gegen Aying gewann der FC Rottach-Egern (blau) klar mit 4:0, im Rückspiel ging dagegen wenig. © Thomas Plettenberg

Der FC Rottach-Egern kommt bei der SG Aying/Helfendorf mit 1:5 unter die Räder, auch die DJK Darching und der SV Bayrischzell sind in Nachholspielen gefordert.

Landkreis – Nichts zu holen gab es am Dienstag in der Kreisklasse 2 für den FC Rottach-Egern bei der SG Aying/Helfendorf. Am heutigen Donnerstag stehen zwei weitere Nachholspiele an. Der SV Bayrischzell ist beim SV Eurasburg-Beuerberg zu Gast, die DJK Darching empfängt den SV Ascholding/Thanning.

SG Aying/Helfendorf – FC Rottach-Egern 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 Hörterer (17./FE), 2:0 Elshani (32.), 3:0 Demmel (39.), 3:1 Schmidt (69.), 4:1 Hefft (74.), 5:1 Penning (80.).

Nicht an die Leistung des jüngsten 3:2-Heimsiegs gegen Ascholding anknüpfen konnte der FC Rottach-Egern in Helfendorf. Bei der SG Aying/Helfendorf unterlagen die Kicker vom Birkenmoos klar mit 1:5. Das Spiel war bereits zur Pause beim Stand von 3:0 entschieden. Die Hausherren gingen nach einer Viertelstunde durch einen verwandelten Strafstoß in Führung. Ein Doppelschlag vor der Pause bedeutete die Vorentscheidung. André Schmidt brachte Rottach 20 Minuten vor Schluss noch einmal heran. Doch wenige Minuten später machten die Hausherren mit dem 4:1 die Rottacher Hoffnungen auf einen Punktgewinn zu Nichte und siegten deutlich mit 5:1. „Wir haben uns eiskalt auskontern lassen und bei den langen Bällen immer die gleichen Fehler gemacht. Nach der Pause haben wir versucht, heranzukommen, und hatten Chancen, sind dann aber wieder in zwei Konter gelaufen. Wir sind enttäuscht und hoffen, dass die Mannschaft in Egling wieder anders auftritt“, resümierte FC-Trainer Klaus Beckmann.

SV Eurasburg-Beuerberg –SV Bayrischzell (Do., 18.45 Uhr)

Ein aufstrebender Gegner erwartet den SV Bayrischzell in Eurasburg. Die Hausherren holten aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte und wittern nun noch einmal eine Chance, die Kreisklasse zu halten. Die Bayrischzeller warten hingegen seit fünf Spielen auf einen Dreier, zeigten aber am vergangenen Wochenende bei der 2:4-Niederlage beim Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Tölz eine ansprechende Leistung. Personell sieht es bei den Bayrischzellern gut aus, Lukas Müller und Markus Nopper haben ihre Verletzungen auskuriert und stehen wieder zur Verfügung. „Wenn wir es schaffen, eine ähnliche Leistung wie in Bad Tölz auf den Rasen zu bringen, sollten wir nicht ohne Punkte abreisen“, sagt SV-Coach Wacco Schmid. Allerdings warnt er sein Team vor den erstarkten Gastgebern, die zuletzt einen Heimsieg gegen Darching feierten: „Wir dürfen uns nicht vom Tabellenplatz blenden lassen und wissen genau, dass eine konzentrierte Mannschaftsleistung nötig ist, um in Eurasburg etwas zu holen“, erklärt der SV-Coach.

DJK Darching – SV Ascholding-Thanning (Do., 19.30 Uhr)

Am vergangenen Wochenende kassierte die DJK Darching in Eurasburg die erste Niederlage des Jahres 2022 und musste den Kontakt zu Spitzenreiter RW Bad Tölz abreißen zu lassen. Nun geht es darum, den Relegationsplatz gegen die Verfolger zu verteidigen. Allerdings ist die personelle Lager bei der DJK weiterhin mehr als angespannt. „Ich habe noch keine Ahnung, wer am Donnerstag auf dem Platz stehen wird. Für uns gilt es die Ruhe zu bewahren, denn wir können die Spielersituation momentan weder ändern noch beeinflussen“, erklärt DJK-Coach Patrick Lachemeier. Ausgetragen wird die Partie aufgrund des benötigten Flutlichts auf dem Darchinger Trainingsplatz. „Wir spielen zu Hause und wir wollen gewinnen. Aber wir wissen, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird“, sagt Darchings Trainer.. ts