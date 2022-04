Hausham feiert Kantersieg im Verfolgerduell gegen Bayrischzell

Volle Verteidigung: Die SG Hausham (in Rot) versucht, einen Angriff des SV Bayrischzell abzuwehren. © Thomas Plettenberg

In der Kreisklasse festigt die SG Hausham die Verfolgerposition durch einen Sieg gegen Bayrischzell. Auch Darching gewinnt klar, Rottach-Egern und Weyarn verlieren.

Landkreis – Nichts zu holen gab es am Samstag in der Kreisklasse 2 für den FC Rottach-Egern und den TSV Weyarn. Die Rottacher lieferten dem Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Tölz einen harten Kampf, mussten sich aber am Ende mit 2:4 geschlagen geben. Weyarn reiste mit dem letzten Aufgebot nach Geretsried und unterlag bei den FF mit 1:4. Am Sonntag sicherte sich die SG Hausham mit einem 5:1-Auswärtssieg beim SV Bayrischzell die beste Ausgangsposition im Verfolgerduell um den zweiten Platz. Auch die DJK Darching gewann ihr Heimspiel gegen Aying klar mit 6:1.

FC Rottach-Egern – SC RW Bad Tölz 2:4 (0:1)

Tore: 0:1 Turecek (31.), 0:2 Kocyigit (49.), 1:2 Eigentor (56.), 2:2 Kosanovic (79.), 2:3 Kettner (80.), 2:4 Wagner (86.)

Nah dran an einer Überraschung war der FC Rottach-Egern beim Heimspiel gegen den Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Tölz. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, dann fanden die Rottacher besser in die Begegnung. Nach einer halben Stunde ging Bad Tölz in Führung. Zuvor hatte Rottachs Keeper Arved Weinmann einen Strafstoß entschärft. Nach dem Seitenwechsel kamen die Rottacher stark aus der Kabine, kassierten aber just in dieser Drangphase das 0:2. Doch die Kicker vom Birkenmoos kamen durch ein Eigentor und einen Treffer von Aleksa Kosanovic zum Ausgleich. Im direkten Gegenzug gingen aber erneut die Gäste in Front. „Dem Tor ging ein klares Foulspiel voraus“, sagt Rottachs Trainer Klaus Beckmann verärgert. Der FC versuchte in der Schlussphase alles, um noch einen Punkt einzufahren. Nach dem 2:4 (86.) war die Begegnung aber gelaufen. „Wir sind über den Kampf ins Spiel gekommen und waren nah an einem Punktgewinn dran“, resümierte Beckmann.

FF Geretsried – TSV Weyarn 4:1 (1:1)

Tore: 0:1 Sacco (38.), 1:1 Zelt (42.), 2:1 Radoseciv (56.), 3:1 Aydin (61./FE), 4:1 Radosevic (88.)

„Die Mannschaft hat alles versucht, aber am Ende hat Geretsried verdient gewonnen“, sagte TSV-Coach Florian Butzenberger, der Helmut Schenk an der Seitenlinie vertrat. Die Gäste waren nach zahlreichen Verletzungen ohnehin ersatzgeschwächt. Durch die kurzfristige Verlegung der Anstoßzeit kamen weitere Ausfälle hinzu. Die Weyarner Rumpf-Elf schlug sich dennoch wacker und ging sogar durch Davide Sacco in Führung. Durch einen stark getretenen Freistoß kam Geretsried vor der Halbzeit zum Ausgleich. TSV-Keeper Michael Feicht war ohne Abwehrchance. Durch zwei individuelle Fehler in der Defensive zogen die Geretsrieder im zweiten Durchgang davon. Den Gästen fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive, um ins Spiel zurückzukommen.

DJK Darching – SG Aying/Helfend. 6:1 (4:1)

Tore: 1:0 H. Schlagbauer (1.), 1:1 Demmel (20./ FE), 2:1 S. Sitzberger (32.), 3:1 S. Sitzberger (34.), 4:1 Jaschke (42.), 5:1 M. Sitzberger (63.), 6:1 Adelsberger (84.)

Eine klare Sache war das Heimspiel der DJK Darching gegen Aying/Helfendorf. Mit der ersten Aktion marschierte Vitus Jaschke auf dem Flügel durch und bediente Hans Schlagbauer, der zum 1:0 einschoss. Durch einen berechtigten Foulelfmeter glichen die Gäste aus, doch Darching sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Ein Doppelschlag von Simon Sitzberger und der vierte Treffer von Jaschke bescherten den Darchingern den 4:1-Pausenstand. Danach ließen die Platzherren nichts mehr anbrennen. Manfred Sitzberger traf zum 5:1, den Schlusspunkt setzte Jugendspieler Alexander Adelsberger mit einem sehenswerten Heber. „Wir waren drückend überlegen, das 6:1 war auch in dieser Höhe verdient“, sagte DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker nach der Begegnung.

SV Bayrischzell – SG Hausham 1:5 (0:2)

Tore: 0:1 Beck (39.), 0:2 Schmid (41.), 1:2 Wiedmann (48.), 1:3 Grill (50.), 1:4 Beck (56.), 1:5 Wagenpfeil (82.)

Die SG Hausham erwischte in Bayrischzell den besseren Start und dominierte die Begegnung bereits im ersten Durchgang. Allerdings mussten sich die Fans der Gäste knapp 40 Minuten gedulden, ehe der Führungstreffer von Simon Beck fiel. Andreas Schmid machte den Doppelpack wenig später mit einem Sonntagsschuss in den Winkel perfekt. Bayrischzell kam nach der Pause schwungvoll aus der Kabine und durch Maxi Wiedmann auch zum Anschlusstreffer. Hausham stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Lukas Grill setzte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Die Bayrischzeller machten nun auf, fingen aber wenig später das 1:4 durch Beck. Den Schlusspunkt setzte zehn Minuten vor Ende Maxi Wagenpfeil mit dem Treffer zum 1:5. „Das war eine ganz klare Sache und der Sieg war auch in diese Höhe verdient“, erklärte Haushams Abteilungsleiter Christian Schneidt. „Hausham war klar besser“, sagte SV-Trainer Wacco Schmid. „Auch wenn der Sieg vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“