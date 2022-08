Kreisklasse: Perfekter Saisonstart für Rottach - Bayrischzell, Darching und Warngau folgen

Mit der Leistung seiner Mannschaft (blau) ist Irschenbergs Trainer Marcus Huber trotz Niederlage zufrieden. Auch Stefan Moser (am Ball) zeigte Einsatz. © Thomas Plettenberg

Der FC Rottach-Egern hat mit sechs Punkten aus zwei Spielen einen perfekten Start in die Saison hingelegt. Am Donnerstag setzten sie sich mit 4:0 gegen den TSV Irschenberg durch.

Landkreis – Am Sonntag will auch der SV Warngau die ersten Punkte einfahren, er empfängt die SG Aying/Helfendorf. Zudem steigt das Landkreis-Duell zwischen dem SV Bayrischzell und der DJK Darching. Der TSV Weyarn hat sein Heimspiel gegen den FC Deisenhofen III auf Dienstagabend verlegt.

FC Rottach-Egern – TSV Irschenberg 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Lechner (26.), 2:0 Nantschev (44.), 3:0 Lechner (51.), 4:0 Pietzko (72.). Gelb-Rot: Stefan Moser (Irschenberg (66./ Meckern und Foul).

Aufgrund einiger Umstellungen ging der FC Rottach-Egern mit einem neuen Spielsystem in die Partie gegen den Aufsteiger aus Irschenberg. Trainer Bernhard Gruber erklärt: „Die Vorgabe war es, vornehmlich unser Tor zu verteidigen.“ Das habe geklappt – „eine bessere Chancenverwertung des Gegners hätte dem Spiel aber eine Wendung geben können“. Sebastian Lechner brachte die Hausherren per Alleingang in Führung, kurz vor der Pause stand Simon Nantschev am kurzen Pfosten goldrichtig und traf zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel war wiederum Lechner per Solo erfolgreich, den Schlusspunkt setzte nach einem Foul an André Schmid Franz Pietzko per Strafstoß. „Insgesamt war der Sieg verdient“, resümierte Gruber.

Das Ergebnis klingt jedoch deutlicher, als es der Spielverlauf war. TSV-Trainer Marcus Huber sagt: „Mit der Einstellung und der Leistung bin ich grundsätzlich zufrieden, was sich bei einem 4:0 komisch anhört.“ Rottach habe immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. „Von der Effizienz kann sich unsere Offensive von den Rottachern etwas abschauen.“ Dem vorentscheidenden 3:0 war beispielsweise eine Großchance der Gäste vorausgegangen, die aber, wie so oft, ungenutzt blieb. Er sei trotz der Niederlage positiv gestimmt, die Mannschaft habe sich in keiner Minute geschlagen gegeben und nie den Kopf in den Sand gesteckt, sagte Huber. „Wenn man die Tore vorne nicht macht, kriegt man sie halt hinten.“ Mit dem Auftreten sei er, abgesehen von den Platzverweisen, zufrieden. Aber: „Enttäuscht bin ich über das Ergebnis und die Chancenverwertung“, resümierte der TSV-Trainer.

SV Warngau – SG Aying/Helfendorf (So., 14 Uhr)

Der SV Warngau hat bereits zum Saisonstart in Rottach bewiesen, dass das Team in der Kreisklasse angekommen ist. Allerdings reichte es beim 1:3 noch nicht zu einem Punktgewinn. Am Sonntag steigt nun das erste Heimspiel gegen die SG Aying/Helfendorf. SV-Trainer Daniel Mayer sagt: „Wir sind nicht der Favorit und haben nichts zu verlieren. Wir werden wieder auf die Jungen setzen.“ Aufgrund von Urlaubern müssen die Warngauer in der Offensive umstellen. „Unsere Verletzten kommen langsam zurück, aber das dauert seine Zeit“, erklärt Mayer. „Wir freuen uns jetzt auf unser zweites Spiel in der Kreisklasse und auf einen Gegner, der oben mitspielt.“

SV Bayrischzell – DJK Darching (So., 15 Uhr)

Nach der unglücklichen Auftaktniederlage am ersten Spieltag in Weyarn will der SV Bayrischzell beim Heimspiel gegen die DJK Darching einen Fehlstart verhindern und unbedingt punkten. SV-Trainer Wacco Schmid sagt: „Nach einem enttäuschenden Start erwarte ich von meiner Mannschaft eine ganz andere Einstellung. Wir wollen gegen Darching einen Sieg einfahren.“

Die Gäste aus Darching sind zwar mit einem Dreier gegen Irschenberg gestartet, haben aber mit akuten Personalsorgen zu kämpfen. DJK-Trainer Patrick Lachemeier erklärt: „Zu unserem Verletzungspech kommt jetzt noch hinzu, dass vier A-Jugendspieler, die letztes Wochenende in der Startelf standen, in den Urlaub fahren.“ Da auch Keeper Christoph Weber noch nicht fit ist und sich Anian Langl einen Muskelfaserriss zugezogen hat, fehlen den Darchingern bereits acht Spieler. Immerhin konnte Christoph Lindmeier für die Defensive reaktiviert werden, zudem steht Jörg Tovarnak wieder zur Verfügung. Im Tor wird bei der DJK dieses Mal „Sepp“ Djihounouk stehen. „Bayrischzell ist daheim sehr schwer zu schlagen“, sagt Lachemeier. „Wir fahren dennoch hin, um mit dem zur Verfügung stehenden Kader das Bestmögliche herauszuholen.“ Aber das werde ein hartes Stück Arbeit. ts