SC Grainau demontiert Schlusslicht Parsberg: „Antonia Andrä möchte ich aber herausheben“

Die Fußballerinnen des SC Grainau kommen in der Kreisklasse immer besser in Schwung. Bei Schlusslicht Parsberg gab es einen klaren 7:2-Erfolg für den Aufsteiger – der zweite Sieg in Serie.

Grainau – Der SCG fand gut in die Partie, konnte seine Überlegenheit aber nicht nutzen. Nach 13 Minuten fiel gar das 1:0 für die Gastgeberinnen, das Lisa Stöffelbauer aber mit dem 1:1 konterte. Trainerin Christina Niefnecker vermisste in dieser Phase etwas Kampfgeist. Ein abgefangener Abstoß bescherte Grainau dann die erste Führung durch Johanna Raßbichler. Parsberg glich noch einmal aus, aber quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte Magdalena Mangold auf 3:2.

In Halbzeit zwei dominierte der SC Grainau dann, schnürte die Gastgeberinnen in deren Hälfte ein. Auch die Treffer fielen durch Maria Raßbichler, Maresa Fischer sowie nochmals Johanna Raßbichler und Stöffelbauer zum klaren Erfolg. „Das ganze Team hat eine starke zweite Halbzeit gespielt, Antonia Andrä möchte ich aber herausheben“, bilanziert Niefnecker. (dk)