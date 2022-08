Kreisklasse: Knapper Sieg für die DJK Darching - Warngau besiegt den TSV Irschenberg

Im Zweikampf: Stefan Sivon vom TSV Irschenberg (l.) und Matthias Klaus vom SV Warngau. © MK

Im dritten Saison-Spieltag in der Kreisklasse 3 feiert der SV Warngau seinen ersten Saison-Sieg. Weyarn erkämpft sich ein Unentschieden, Darching siegt knapp in Deisenhofen.

Landkreis – Die DJK Darching hält sich weiter schadlos. Auch im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen III holten sie sich den Dreier und damit den dritten in Serie. Der SV Warngau feierte dagegen den ersten Saisonsieg mit einem 3:0-Erfolg über Irschenberg. Weyarn erkämpfte sich bei der SG Aying/Helfendorf derweil ein 1:1-Remis.

SV Warngau – TSV Irschenberg 3:0 (2:0)

Es ist der Tag des Benedikt Gerr gewesen. Der Warngauer Angreifer konnte am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den TSV Irschenberg – wie man gemeinhin so schön sagt – seinen Stempel aufdrücken. So traf der Warngauer Stürmer drei Mal und brachte sein Team damit fast im Alleingang auf die Siegerstraße. „Der Sieg für Warngau geht absolut in Ordnung“, meint Irschenbergs Trainer Marcus Huber. Gerade zu Beginn seien die Gäste „nicht ganz bei der Sache gewesen“, sagt er und fügt an: „Wir hatten dann schon einige Chancen, aber bei uns mangelt es derzeit einfach am eiskalten Abschluss.“

Ergebnis Tore: 1:0/2:0/3:0 Gerr (6./20./80.). Rote Karte: Futschek (Irschenberg/87.).

SG Aying/Helfendorf – TSV Weyarn 1:1 (1:0)

Im Vorfeld der Partie ist die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis im Lager des TSV Weyarn eher gering gewesen. Der Grund: Die große Personalnot bei den Klosterdörflern. Da war der Spielverlauf dann nur wenig überraschend. „Aying/Helfendorf war uns klar feldüberlegen“, meint Weyarns Coach Helmut Schenk. „Aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir eine wahnsinnige Moral gezeigt.“ Denn obwohl die Weyarner nach einem Treffer von Ayings Dominik Höcker zur Pause mit 0:1 im Rückstand waren, steckten sie nicht auf. Und wurden am Ende belohnt. Nach einem Torwartfehler köpfte Weyarns Albert Michl in der Schlussphase den Ball noch zum 1:1-Endstand ins Netz.

Ergebnis Tore: 1:0 Höcker (42.), 1:1 Michl (85.).

DJK Darching – FC Deisenhofen III 3:2 (1:1)

Der DJK Darching schmeckte der Auftritt vom Sonntagnachmittag gut. Sie besiegten den FC Deisenhofen III in einer umkämpften Partie knapp mit 3:2. „Ich denke, dass es ein ausgeglichenes Spiel war“, meint Darchings Marinus Epp. „Deisenhofen ist eine technisch richtig gute Mannschaft und wir haben gut dagegen gehalten.“ Nach dem 1:1 zur Pause brachte Darchings Manfred Sitzberger sein Team mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Deisenhofens Florian Petereit schaffte nach einem verwandelten Handelfmeter noch den Anschluss, doch die Hausherren verteidigten in der furios und sicherten sich den Dreier. meh

Ergebnis Tore: 1:0 Haas (3.), 1:1 (10.) Petereit, 2:1/3:1 Sitzberger (51./55.), 3:2 Petereit (70./Handelfmeter).