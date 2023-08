Wackere Warngauer verlieren in Aying: „Haben es trotzdem gut und vernünftig hinbekommen“

Daniel Mayer Trainer des SV Warngau. © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Warngau musste gegen dominante Ayinger eine Niederlage hinnehmen. Trainer Daniel Mayer ist dennoch zufrieden mit der Mannschaftsleistung.

Warngau – Personell arg dezimiert musste der SV Warngau am Sonntagabend in der Kreisklasse 3 bei der SG Aying/Helfendorf antreten. Sowohl in der Abwehr als auch im Sturm musste die Elf vom Flugplatz verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten. Am Ende setzte sich der Aufstiegsaspirant Aying/Helfendorf auch erwartungsgemäß mit 4:1 durch.

Warngaus Coach Daniel Mayer war mit der Leistung seiner Rumpftruppe dennoch zufrieden: „Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben es super gemacht und stark dagegengehalten. Aber Aying ist eine Klasse für sich und hat im Großen und Ganzen auch verdient gewonnen. Mit etwas Glück hätten wir zur Pause noch ausgleichen können.“

„Ich bin trotz der Niederlage stolz auf die Mannschaft. Wir haben das Spiel gegen die übermächtigen Ayinger gut und vernünftig hinbekommen.“

So aber führten die Hausherren nach einem Doppelschlag von Benedikt Wohlschläger und dem Warngauer Anschlusstreffer durch Benedikt Gerr nach dem ersten Durchgang mit 2:1. Das 3:1 für die Gastgeber direkt nach der Pause war dann so etwas wie die frühe Vorentscheidung, den Schlusspunkt setzte die SG zehn Minuten vor Ende zum 4:1-Endstand.

„Ich bin trotz der Niederlage stolz auf die Mannschaft“, sagte SV-Trainer Mayer. „Wir haben das Spiel gegen die übermächtigen Ayinger gut und vernünftig hinbekommen.“ (THOMAS SPIESL)

SG Aying/Helfendorf – SV Warngau 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 Wohlschläger (9.), 2:0 Wohlschläger (10.), 2:1 B. Gerr (20.), 3:1 Wohlschläger (49.), 4:1 Höck (81.).