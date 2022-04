Landkreis-Teams messen sich in Verfolgerduell

Auch auf die Effizienz bei Standards könnte es beim Verfolgerduell zwischen Bayrischzell (gelb) und der SG Hausham ankommen. © Thomas Plettenberg

Im Verfolgerduell der Kreisklasse empfängt der SV Bayrischzell die SG Hausham. Der FC Rottach-Egern und die DJK Darching bestreiten Heimspiele, der TSV Weyarn muss auswärts ran.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 zieht der SC RW Bad Tölz an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf die SG Hausham, dicht gefolgt von der DJK Darching und dem SV Bayrischzell. Diese drei Landkreis-Teams werden wohl auch unter sich ausmachen, wer über die Relegation eine Chance auf den Kreisliga-Aufstieg bekommt. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell zwischen Bayrischzell und Hausham, Darching empfängt den Tabellenfünften Aying. Der FC Rottach-Egern empfängt den Tabellenführer, der TSV Weyarn ist bei den FF Geretsried zu Gast.

FC Rottach-Egern - SC RW Bad Tölz (Sa., 15 Uhr)

Als Außenseiter geht der FC Rottach-Egern ins Heimspiel gegen den Spitzenreiter. „Rot-Weiß ist für mich in allen Bereichen die beste Mannschaft der Liga. Wir haben uns beim Hinspiel sehr schwergetan, hatten aber auch viele Ausfälle zu kompensieren“, blickt FC-Trainer Klaus Beckmann zurück auf die 1:5-Niederlage im Isarwinkel. Auch am Wochenende gibt es bei den Kickern vom Birkenmoos einige Ausfälle, dennoch ist der Kader besser besetzt. „Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen und werden die Punkte nicht herschenken. In der Offensive werden wir versuchen, Nadelstiche zu setzen, und hoffen auf ein gutes Spiel. Wir sind bereit, gegen den wahrscheinlichen Aufsteiger ein gutes Spiel zu liefern.“

FF Geretsried – TSV Weyarn (Sa., 17 Uhr)

Kurzfristig auf den Kunstrasen im Geretsrieder Isarau-Stadion verlegt wurde das Auswärtsspiel des TSV Weyarn bei den FF Geretsried. Dadurch änderte sich die Anstoßzeit von 14 auf 17 Uhr, wodurch bei den ohnehin geschwächten Gästen zwei weitere Spieler beruflich verhindert sind. „Das ist nicht optimal, aber ich bin mir sicher, dass wir Zählbares mitnehmen können“, sagt Trainer Helmut Schenk. In den beiden bisherigen Rückrundenspielen auf fremdem Platz blieben die Weyarner ohne Gegentor und holten vier Punkte. Daran wollen sie anknüpfen. „Uns erwartet sicherlich ein temperamentvolles Spiel. Wir werden als geschlossene Mannschaft auftreten und fahren nach Geretsried, um dort zu gewinnen“, erklärt Schenk. Etwa mit einem Last-Minute-Sieg, wie beim 2:1 im Hinspiel.

DJK Darching – Aying/Helfendorf (So, 15 Uhr)

Die besten Karten im Kampf um den zweiten Platz hat aktuell die DJK Darching, die einen Punkt hinter Hausham liegt und noch zwei Nachholspiele ausstehen hat. Das Heimspiel gegen die SG Aying/ Helfendorf kommt einem Derby nahe. „Unser Ziel ist es, die drei Punkte in Darching zu behalten. Aying ist eine unangenehme Mannschaft. Im Hinblick auf das 0:0 im Hinspiel ist für uns noch Luft nach oben“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker. Bis auf Maxi Saft können die Gastgeber komplett in die Partie gehen, auch Trainer Patrick Lachemeier wird wieder an der Seitenlinie stehen. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und uns auf uns selbst konzentrieren, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Hallmannsecker. Möglicherweise führt dieser in die Aufstiegsrelegation.

SV Bayrischzell – SG Hausham (So., 15 Uhr)

Im Verfolgerduell empfängt der SV Bayrischzell die SG Hausham. Während der SV im Jahr 2022 bislang alle drei Partien gewann, konnte Hausham aus drei Spielen nur einen Zähler einfahren. „Wir erinnern uns gerne an das Hinspiel in Hausham, das wir mit zehn Mann mit 1:0 gewonnen haben. Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. Drei Punkte sind auch im Rückspiel das Ziel. „Es wird ein schweres Spiel, in dem kleine Dinge über den Ausgang entscheiden werden. Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel etablieren“, erklärt Schmid.

„Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen und uns endlich für die guten Auftritte der letzten Spiele belohnen. Deshalb hoffen wir, dass im Sturm der Knoten platzt“, erklärt Haushams Vize-Spartenleiter Florian Fink. Das Saisonziel der Knappen ist, den Kontakt zu den ersten zwei Plätzen lange zu halten. „Wir sind also im Soll, es wird aber schwer, den zweiten Platz zu halten. Jetzt ist es wichtig, gegen die direkte Konkurrenz zu punkten. Rot-Weiß dürfte schon durch sein, für die restlichen Teams geht es um die Relegation“, sagt Fink. ts