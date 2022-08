Kreisklasse: TSV Irschenberg will erste Punkte - Bayrischzell empfängt Warngau

Die Führung auf dem Fuß: Zuletzt wollte es beim TSV Irschenberg nicht so recht klappen, in diesem Spiel verlor die Mannschaft mit 0:3 gegen den SV Warngau. Jetzt steht ein Ringtausch an – der SV ist in Bayrischzell zu Gast. Irschenberg will es derweil gegen die SG Aying/Helfendorf besser machen. © Max Kalup

Zwei Mannschaften sind nach drei Spieltagen in der Kreisklasse 3 noch ohne Punktgewinn. Sowohl der SV Bayrischzell als auch der TSV Irschenberg wollen dies am Wochenende ändern.

Landkreis – Bayrischzell hat sich in den letzten Spielen gesteigert und will sich beim Heimspiel gegen Warngau mit einem Dreier für die ansteigende Leistungskurve belohnen. Allerdings hat auch der Aufsteiger Aufwind und will nach dem Dreier gegen Irschenberg in Bayrischzell nachlegen. Der TSV Irschenberg möchte unterdessen in Helfendorf Zählbares mitnehmen. Zudem ist der FC Rottach-Egern in Deisenhofen zu Gast. Das Derby zwischen dem TSV Weyarn und der DJK Darching wurde auf Wunsch der Hausherren auf Mittwoch, 31. August, 18.30 Uhr, verlegt.

FC Deisenhofen III – FC Rottach-Egern (Sa., 16 Uhr)

Einen perfekten Saisonstart mit neun Punkten aus drei Partien hat der FC Rottach-Egern hingelegt. Nun wartet am Samstag in Deisenhofen eine hohe Hürde. Der Aufsteiger präsentierte sich in den vergangenen Wochen durchaus spielfreudig und wird den Kickern vom Birkenmoos alles abverlangen. „Die Spieler von Deisenhofen sind technisch und taktisch für die Kreisklasse überdurchschnittlich ausgebildet“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Auch der heimische Kunstrasen ist sicherlich ein Vorteil für die Gastgeber. „Wir müssen wie gewohnt auf einigen Positionen umstellen und werden versuchen, wieder die Null zu halten. Gegen die favorisierten Deisenhofener ist ein Punktgewinn das Ziel“, erklärt Gruber.

SV Bayrischzell – SV Warngau (So., 15h)

Trotz einer ansprechenden Leistung kehrte der SV Bayrischzell am vergangenen Donnerstag ohne Zähler aus Rottach zurück. Nun sollen gegen Warngau die ersten Punkte der noch jungen Spielzeit her. SV-Trainer Wacco Schmid sagt: „Es wird sicherlich eine schwere Aufgabe, die es für uns aber zu lösen gilt.“ Zurzeit stimmten beim SV die Leistungen nicht mit den Ergebnissen überein. „Die Mannschaft hat in Rottach das bisher beste Spiel abgeliefert, aber sich durch das Auslassen von Großchancen nicht belohnt“, sagt Schmid. Diesen Teufelskreis müsse die Mannschaft in den nächsten Spielen durchbrechen. Die Gäste aus Warngau sammelten am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen den Mit-Aufsteiger aus Irschenberg die ersten Kreisklassen-Punkte und wollen nun beim nächsten Landkreis-Duell nachlegen. „Wir haben gut trainiert, freuen uns auf die Aufgabe und sehen eine Chance, in Bayrischzell Punkte zu klauen“, sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer. Allerdings müssen die Warngauer urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten. „Das können wir stemmen, wir sind bereit und voller Optimismus“, sagt Mayer.

SG Aying/Helfendorf – TSV Irschenberg (So., 15h)

Eine schwere Aufgabe wartet am Sonntag auf den TSV Irschenberg, der noch immer ohne Punktgewinn dasteht. „Wir erwarten in Aying einen starken Gegner“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Nach dem Platzverweis in Warngau ist bei den Irschenbergern allerdings Markus Futschek für zwei Spiele gesperrt. Zudem fehlen Marek Palivec und Benedikt Monn weiterhin verletzungsbedingt. „Wenn wir unsere Cleverness und Erfahrung ausspielen, dann ist für uns etwas drin“, erklärt Juffinger. Die Hausherren liegen aktuell mit fünf Zählern auf Platz drei der Kreisklassentabelle. Dass man aber auch in Helfendorf punkten kann, hat in der vergangenen Woche der TSV Weyarn mit dem 1:1-Unentschieden vorgemacht. Dies will nun auch der TSV schaffen. ts