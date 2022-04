Vier Landkreis-Teams am Gründonnerstag im Einsatz

Arved Weinmann, Torhüter des FC Rottach-Egern beim Abstoß. © MKF_MaxKalup

Auf die SG Hausham wartet das zweite Landkreisderby in Folge, es geht gegen den FC Rottach-Egern. Die DJK Darching und der SV Bayrischzell sind auswärts gefordert.

Landkreis – Vier von fünf Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 sind am heutigen Gründonnerstag im Einsatz. Der DJK Darching steht eine Pflichtaufgabe in Wolfratshausen bevor, die SG Hausham empfängt den FC Rottach-Egern zum Landkreis-Duell und der SV Bayrischzell reist nach Ascholding. Vor allem der Kampf um den zweiten Tabellenplatz bleibt spannend.

BCF Wolfratshausen II – DJK Darching (19.30 Uhr)

Mit breiter Brust geht die DJK Darching nach dem 6:1-Heimsieg über die SG Aying/Helfendorf ins Auswärtsspiel beim BCF Wolfratshausen II. Während die Gäste tief im Abstiegskampf stecken, haben die Darchinger die besten Tickets im Kampf um Platz zwei. „Das Spiel wird schwieriger, als es auf dem Papier aussieht. Ihr letztes Abendspiel haben sie mit 4:0 gewonnen, da können sie aus dem Vollen schöpfen und Spieler der ersten Mannschaft einsetzen“, warnt DJK-Trainer Patrick Lachemeier vor den Hausherren. Ohnehin haben die Darchinger das schwerste Osterprogramm aller Teams vor sich, es warten drei Spiele binnen fünf Tagen. Am Samstag empfängt man die FF Geretsried, am Ostermontag steigt das Derby beim TSV Weyarn. „Mein Ziel für diese drei Spiele wären sieben Punkte“, erklärt Lachemeier. Am Kader für das Match beim BCF ändert sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende nicht viel, lediglich Maxi Saft stößt wieder zum Team.

SG Hausham – FC Rottach-Egern (19.30 Uhr)

Bei der SG Hausham ist der Knoten geplatzt. Beim 5:1-Erfolg in Bayrischzell beendeten die Knappen ihre Torflaute und feierten den ersten Dreier des Jahres. Nun wartet das Landkreis-Duell gegen den FC Rottach-Egern. „Wir wollen da weitermachen, wo wir in Bayrischzell aufgehört haben“, erklärt SG-Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. Am Kader der Haushamer ändert sich nichts. „Damit wir weiterhin an unserem Saisonziel festhalten können, brauchen wir die drei Punkte“, sagt Fink.

Allerdings darf man die Gäste vom Birkenmoos nicht unterschätzen. Sie lieferten am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Tölz ein Duell auf Augenhöhe, mussten sich aber mit 2:4 geschlagen geben. „Das wird sicher ein interessantes Spiel. Das Hinspiel war schon eine knappe Geschichte. Wir haben einen starken Gegner vor uns und wollen alles dagegensetzen“, erklärt SG-Trainer Klaus Beckmann. Einige Rottacher sind noch angeschlagen, der FC-Coach hofft, dass seine Kicker rechtzeitig wieder fit werden. „Wir werden alles versuchen, um die SG zu ärgern“, verspricht Beckmann.

SG Ascholding/Thanning – SV Bayrischzell (19.45 Uhr)

Beim SV Bayrischzell ist Wiedergutmachung angesagt. Nach der deutlichen 1:5-Heimniederlage gegen Hausham müssen die Schützlinge von Trainer Wacco Schmid in Ascholding drei Punkte einfahren, wollen sie noch einmal im Kampf um den zweiten Tabellenplatz eingreifen. „Jetzt wäre es wichtig, die verlorenen Punkte wieder zu holen. Da wir gegen diese Mannschaft noch nie gespielt haben, ist die Situation aber für uns schwer einzuschätzen“, erklärt Schmid. Letztlich wird für die Gäste nur ein Dreier zählen, denn die SG Ascholding/Thanning ist im Jahr 2022 noch ohne eigenen Treffer und holte bislang lediglich zwei torlose Remis gegen Weyarn und Eurasburg. ts