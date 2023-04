Kreisklasse: Vier Teams noch sieglos

Den einzigen Punkt der Rückrunde holte der TSV Irschenberg um Andreas Kink (beim Kopfball) beim FC Rottach-Egern um Silas Kaya (Nummer 19). © Max Kalup

In der Kreisklasse peilen der SV Bayrischzell, der TSV Irschenberg, der FC Rottach-Egern und der TSV Weyarn den ersten Dreier der Rückrunde an.

Landkreis – Spannend geht es in den beiden Abstiegsrunden-Gruppen in der Kreisklasse zu. Aus Landkreis-Sicht stehen am Wochenende vor allem vier Teams unter Druck. Der TSV Irschenberg, der TSV Weyarn, der FC Rottach-Egern und der SV Bayrischzell warten alle auf den ersten Dreier des Jahres.

Meisterrunde B

SG Aying/Helfendorf – DJK Darching So. 15 Uhr

Zum kleinen Derby reist die DJK Darching nach Aying, wo sie auf den Tabellenführer der Gruppe B trifft. Die Hausherren haben mit drei Siegen aus drei Spielen eine blütenweiße Weste. Die DJK muss hingegen punkten, will sie noch in den Kampf um die ersten beiden Plätze eingreifen. Durch die Niederlage in Deisenhofen und die Punkteteilung in Ascholding ist die DJK nämlich bereits auf Rang fünf abgerutscht. „Für uns ist es das vierte Auswärtsspiel in Folge. Aying ist gut drauf und will aufsteigen. Wir können ohne Druck spielen“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier, der auf Peter Hofstetter und Marinus Epp verzichten muss. „Es darf gerne mehr Gas sein als vergangene Woche in Ascholding, sonst wird uns Aying filetieren“, warnt Lachemeier.

Abstiegsrunde G

FC Rottach-Egern – SV Bayrischzell Sa. 15 Uhr

Verlieren verboten heißt es für den FC Rottach-Egern beim Landkreis-Duell gegen den SV Bayrischzell. Nach der Niederlage in Tölz brauchen die Hausherren dringend Zählbares, um den Relegationsplatz zu verlassen. „Ich erwarte einen kampfstarken Gegner, für uns heißt es, dagegenzuhalten. Ich hoffe auf etwas mehr Spielglück, damit sich die Jungs mal belohnen können“, erläutert FC-Trainer Bernhard Gruber. Er muss seine Startelf umstellen, da Tobias Schlichtner verletzungsbedingt fehlt. Friedrich Meisner und Florian Kölbl stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Auch der SV Bayrischzell wartet noch auf den ersten Sieg in der Abstiegsrunde. „Das wird ein echter Härtetest. Ich hoffe, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wir freuen uns auf das Spiel und werden alles geben, um den ersten Dreier zu holen“, erklärt SV-Trainer Wacco Schmid, der ebenfalls mit Personalproblemen zu kämpfen hat. Die Zuschauer dürfen sich also auf ein kampfbetontes Duell auf sicherlich tiefem Geläuf freuen.

TSV Irschenberg – SV Bad Tölz So. 15 Uhr

Der TSV Irschenberg liegt nach der Niederlage in Höhenrain auf dem letzten Platz der Gruppe G. Der einzige Erfolgsmoment der Rückrunde war für den TSV bislang der Punktgewinn in Rottach. Nun wartet das Heimspiel gegen den Ligaprimus aus Bad Tölz. Dabei müssen die Hausherren neben Benedikt Monn auch Felix Tuschen ersetzen. „Wir hatten eine gute Trainingswoche. Gegen Tölz haben wir Außenseiterchancen. Wir wollen eine gute Leistung abrufen, um bei unseren Fans Wiedergutmachung zu betreiben“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Allerdings steht aufgrund der Witterung noch in den Sternen, ob die Partie überhaupt angepfiffen werden kann.

Abstiegsrunde H

SV Warngau – SV Krün Sa. 15 Uhr

Nach der Punkteteilung in Weyarn will der SV Warngau gegen den SV Krün den nächsten Punktgewinn folgen lassen, um den Abstand zu den beiden letzten Rängen zu wahren. „Der Gegner ist uns völlig fremd, und wir können ihn nicht einschätzen. Aber wir wissen, dass sie einen 40 Tore-Mann haben, und das ist ja bekanntlich nicht das Schlechteste“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. Mit der Trainingswoche zeigte sich der Übungsleiter rundum zufrieden. „Wir wollen eine kompakte Mannschaftsleistung abliefern und freuen uns auf einen neuen Gegner.“

TSV Weyarn – FF Geretsried So. 14 Uhr

Nach drei Unentschieden zum Auftakt soll für den TSV Weyarn gegen die FF Geretsried der erste Dreier der Rückrunde herausspringen. „Ich bin optimistisch, dass wir den ersten Sieg einfahren können. Einstellung und Kampfgeist stimmen absolut. Jetzt müssen wir unsere Angriffe noch besser zu Ende spielen und schneller umschalten“, fordert TSV-Trainer Helmut Schenk von seinen Schützlingen. Die Geretsrieder dürften ein Gegner auf Augenhöhe sein, bei einem Sieg könnten die Klosterdörfler im Klassement vorbeizuziehen. Die Hausherren können auf die beiden Rückkehrer Maximilian Abele und Seppi Leitner bauen, dafür steht Stefan Thrainer nicht zur Verfügung.