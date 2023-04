Kreisklasse: Weyarn und Warngau trennen sich wieder remis

Punkteteilung auch für Darching und Bayrischzell

Von Thomas Spiesl schließen

Keinen Sieg, dafür drei Unentschieden und zwei Niederlagen gab es am Osterwochenende für die Miesbacher Kreisklassisten.

Landkreis – Das einzige Landkreis-Duell in den Kreisklassen-Gruppen endete am Ostermontag mit einem Remis: Der TSV Weyarn und der SV Warngau lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, Tore bekamen die Zuschauer jedoch keine zu sehen. Mit Niederlagen kehrten der TSV Irschenberg vom Spiel in Höhenrain und der FC Rottach-Egern aus Bad Tölz zurück. Ebenfalls remis endete die Begegnung zwischen Bayrischzell und Eurasburg, und auch die DJK Darching kam in der Aufstiegsrunde nicht über ein 3:3 in Ascholding hinaus.

Meisterrunde B

SG Ascholding/Thanning – DJK Darching 3:3 (2:1)

Tore: 1:0 Holzner (6.), 2:0 de Lima Gomes (19.), 2:1 H. Schlagbauer (42.), 2:22:/ S. Sitzberger (61./85.), 3:3 Detter (89.).

„Eigentlich müssen wir solche Spiele gewinnen. Aber wir haben die erste halbe Stunde verschlafen und uns am Ende mit einem unnötigen Fehler selbst um den Sieg gebracht“, berichtet DJK-Trainer Patrick Lachemeier nach dem 3:3 seiner DJK in Ascholding. In der ersten halben Stunde lieferten die Gäste eine „desolate Vorstellung“ ab. „Wenn es da 3:0 oder 4:0 steht, können wir uns nicht beschweren“, sagt der DJK-Coach. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Hans Schlagbauer der Anschlusstreffer, bevor es in der Kabine laut wurde. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste das Spiel und drehten die Partie durch einen Doppelpack von Simon Sitzberger. Dann handelte sich die DJK in der Schlussphase aber einen unnötigen Freistoß ein, im Zentrum stimmte die Zuordnung nicht, sodass die Partie letztlich mit 3:3 endete.

Abstiegsrunde G

FSV Höhenrain – TSV Irschenberg 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Mühr (16.), 2:0 Feirer (58.), 3:0 Schneider (80.), 4:0 Ertl (88.).

Der TSV Irschenberg kam in Höhenrain gut ins Spiel, agierte in der Offensive aber zu umständlich. Durch den ersten Schuss aufs Tor, ein Freistoß aus 30 Metern, gingen die Hausherren in Führung. Höhenrain spielte auch nach dem Seitenwechsel auf Konter, und nach dem 2:0 nach einer Stunde war die Partie gelaufen. „Wir sind auseinandergebrochen, wie man es selten gesehen hat. Kein Aufbäumen, kein Zweikampf und nur noch Fehlpässe“, sagt ein erzürnter TSV-Trainer Marcus Huber. „Wir haben uns unserem Schicksal gnadenlos ergeben. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung.“ Die Hausherren nutzten die Passivität der Gäste noch zu zwei weiteren Treffern und siegten klar und deutlich mit 4:0.

SV Bayrischzell – Eurasburg-Beuerb. 3:3 (2:1)

Tore: 1:0 Müller (35.), 2:0 von Mengershausen (35.), 2:1 Kerschbaumer (45.), 2:2 Nocker (53.), 3:2 Simmerl (67./FE), 3:3 Martner (69.).

Auf tiefem Geläuf kam der SV Bayrischzell zu Hause gegen den SV Eurasburg-Beuerberg gut aus der Kabine. Lukas Müller und Marinus von Mengershausen schossen die Heimischen mit 2:0 in Front, mit dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen aber der Anschlusstreffer, und kurz nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich. Martin Simmerl brachte die Bayrischzeller per Strafstoß noch einmal in Führung, doch der Ausgleich zum 3:3-Endstand fiel wiederum postwendend. „Uns haben vier Stammspieler gefehlt, deshalb müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, resümiert SV-Trainer Wacco Schmid. „Die kämpferische Leistung meiner Mannschaft war sehr gut. So haben wir mit einem leistungsgerechten Unentschieden die Konkurrenz auf Distanz gehalten.“

SV Bad Tölz – FC Rottach-Egern 4:3 (1:1)

Tore: 1:0 Gramüller (36.), 1:1 Schlichtner (41.), 1:2 Lechner (58.), 2:2 Budak (65.), 3:2 Cakir (67.), 4:2 Kocyigit (69.), 4:3 Lechner (90.).

„Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir dieses Spiel verlieren konnten. Tölz hatte eigentlich keine Torchancen, wir hatten das Spiel im Griff“, sagt Rottachs Coach Bernhard Gruber. „Aber dann haben wir in wenigen Minuten drei Böcke geschossen und das Spiel so aus der Hand gegeben.“ Eine „völlig unnötige Niederlage“ als für den FC in Bad Tölz.

Die Gäste übernahmen auf dem Kunstrasen von Anfang an die Regie und glichen nach der Tölzer Führung durch Tobias Schlichtner aus. Dieser zog sich beim Ausgleich eine Oberschenkel-Zerrung zu und musste vom Feld. Sebastian Lechner sorgte nach der Pause für die einzige Führung der Gäste, ehe die Hausherren die individuellen Fehler der Kicker vom Birkenmoos eiskalt ausnutzten und nach einer guten Stunde mit 4:2 führten. Der Treffer zum 3:4 durch Lechner kam zu spät.

Abstiegsrunde H

TSV Weyarn – SV Warngau 0:0

Ein umkämpftes und ausgeglichenes Duell bekamen die knapp 200 Zuschauer zwischen dem TSV Weyarn und dem SV Warngau zu sehen. Auf dem feuchten Untergrund gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten. So wogte die Partie bis zum Schlusspfiff hin und her, beide Teams hätten in der Schlussphase bei jeweils einer guten Chance noch den Siegtreffer markieren können, es blieb aber beim torlosen Unentschieden. „Die kämpferische Leistung und die Einstellung haben bei uns gepasst. Wir haben gegen den stärksten Gegner der Liga einen Punkt geholt und sind damit zufrieden. Mit etwas Glück wäre auch ein Dreier drin gewesen“, resümiert Weyarns Coach Helmut Schenk. „Es war ein gerechtes 0:0. Es war ein Kampfspiel, das aber fair war, und die Chancen waren verteilt“, urteilt sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer. Und weiter: „Letztlich ist das Unentschieden leistungsgerecht. Wir haben auswärts einen Punkt mitgenommen, damit sind wir auch zufrieden.“ ts