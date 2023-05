Kreisklasse kompakt: Warngau gesichert – Geretsried II zerlegt Darching

Der SV Warngau bleibt auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse. (Archivbild) © Steffen Gerber

Zwei Landkreis-Teams waren in den Kreisklassen-Gruppen rund um den Feiertag gefordert. Während bei der DJK Darching die Luft raus ist, feiert der SV Warngau den Klassenerhalt.

■ Abstiegsrunde Gruppe H

FF Geretsried – SV Warngau 1:3 (1:3)

Tore: 1:0 Alas (8.), 1:1 Gerr (22.), 1:2 Gerr (38.), 1:3 Höger (41.)

Nach den anhaltenden Regenfällen zu Beginn der Woche war der Rasen in Geretsried alles andere als leicht zu bespielen. Dennoch brauchten die Teams keine lange Aufwärmphase, alle vier Treffer fielen bereits vor der Pause. Geretsried ging früh in Führung. Durch einen Doppelpack von Benedikt Gerr drehten die Warngauer das Spiel. Felix Höger sorgte kurz vor der Halbzeit für eine Zwei-Tore-Führung. Nach dem Seitenwechsel passierte bis auf einige Verwarnungen gegen die Hausherren nicht mehr viel. „Es war ein verdienter Arbeitssieg. Wir haben eine kompakte Mannschaftsleitung abgeliefert“, resümiert SV-Coach Daniel Wagner. Sein Team habe sehr diszipliniert gespielt und eine sichere Abwehr gestellt. Und sich mit dem Ligaverbleib belohnt. Wagner: „Ich bin absolut stolz auf meine Mannschaft“.

■ Meisterrunde Gruppe B

DJK Darching – TuS Geretsried II 2:7 (1:2)

Tore: 1:0 Adelsberger (7.), 1:1 Klein (13.), 1:2 Walter (32.), 1:3 Klein (52.), 1:4 Redjepi (64.), 2:4 Haas (66.), 2:5 Prepeluk (70.), 2:6 Kinder (81.), 2:7 Öttl (89.)

Bei der DJK Darching ist die Luft raus. In der Meisterrunde B hat sie keine Chance mehr auf die Aufstiegsränge und musste sich im vorletzten Heimspiel der Saison dem TuS Geretsried II mit 2:7 geschlagen geben. „Das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung. Wir haben 30 Minuten gut mitgespielt, aber nach dem 1:3 war das Spiel gelaufen“, sagt DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Der TuS hat guten Fußball gespielt und den Ball laufen lassen.“ Alexander Adelsberger hatte die Hausherren in Führung gebracht. Doch Geretsried glich postwendend aus und traf nach dem Seitenwechsel in schöner Regelmäßigkeit. An der Schlappe änderte auch das zwischenzeitliche 2:4 von Florian Haas nichts. (ts)