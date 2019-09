SV Miesbachs Trainer erwartet gegen SV Uffing Reaktion

Starker Aufsteiger zu Gast

Nach der Pleite beim ASV Habach soll beim SV Miesbach wieder ein Sieg her. Zu Gast am Samstag ist der starke Aufsteiger SV Uffing.

Miesbach – Einen starken Aufsteiger erwartet der SV Miesbach am Samstag in der Fußball Kreisliga 1. Zu Gast ist der SV Uffing. Die Gäste holten vergangene Saison mit gehörigem Vorsprung vor Mitaufsteiger TSV Peißenberg die Meisterschaft in der Kreisklasse 3 und sind inzwischen in der Kreisliga angekommen. Vergangenes Wochenende gab es einen 2:0-Erfolg gegen den SV Polling.

Josef Sontheim: „Die Spieler sollen sich gegenseitig coachen“

Die Miesbacher sind also gewarnt. „Unsere Liga ist sehr ausgeglichen“, sagt SV-Trainer Sepp Sontheim. „Da muss man in jedem Spiel Vollgas geben, sonst gibt es nichts zu holen.“ Dies bekam die Mannschaft vergangene Woche bei der 1:4-Niederlage beim ASV Habach zu spüren. „Nach dem schwächeren Spiel erwarte ich jetzt eine Reaktion der Mannschaft“, fordert der Coach. „Wir müssen auf dem Feld wieder mehr reden und Kommandos geben. Die Spieler sollen sich gegenseitig coachen.“

Gleich vier neue Kicker werden gegen Uffing in der Startelf stehen. Florian Voit, Alexander Volk, Fernando Pindado und Tachsin Chraloglu stehen wieder zur Verfügung und laufen von Beginn an auf. Verzichten müssen die Miesbacher hingegen auf Kapitän Christian Altenburg (Urlaub) und Seniz Cengel, der von seinen Freunden kurzfristig zu seinem Junggesellenabschied nach Kiew entführt wurde. „Wir sind auf jeden Fall nicht unterbesetzt“, stellt Sontheim klar. „Unser Ziel ist es, den Heimnimbus zu wahren. Daheim haben wir schon lange nicht mehr verloren.“

SV Miesbach will über die Flügel kommen

Vor heimischer Kulisse werden die SV-Kicker dieses mal offensiver auftreten, als zuletzt. „Wir werden versuchen, hinten nicht unter Druck zu kommen, zu Delft hinter dem Ball zu sein und dann zu pressen“, erklärt der Coach seine taktischen Vorgaben. Über die Flügel sollen Torchancen entstehen. Leichte Fehler, die in Habach zu den Gegentoren führten, gilt es abzustellen. Wenn dann auch noch die richtigen Kommandos kommen und der Einsatz stimmt, sollten die drei Punkte hierbleiben.

