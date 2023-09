Neuer Anlauf für Kreuth: DJK Waldram nach Unwetter-Abbruch erneut am Enterbach zu Gast

Der FC Real Kreuth fordert die DJK Waldram erneut heraus. © Nebl

Am heutigen Mittwochabend treffen der FC Kreuth und die DJK Waldram erneut aufeinander. Die erste Begegnung wurde wegen eines Unwetters abgebrochen.

Kreuth – Wenn der Ligen-Primus auf das Tabellen-Schlusslicht trifft und das Heimrecht im Rücken hat, sollten die Karten klar verteilt sein. Aber ganz so klar ist die Rechnung nicht. Die DJK Waldram, die sich am heutigen Mittwoch dem Spitzenreiter entgegenstemmt, ist für Real Kreuth ein unangenehmer Gegner. Dies zeigte auch ein 1:1-Remis Ende August.

Dass die Begegnung ein zweites Mal angepfiffen wird, ist einem Unwetter geschuldet, das in der Schlussphase der Erstansetzung die Aktiven in die Kabine zwang (wir berichteten). Allerdings täuscht die rote Laterne über die Leistungsfähigkeit der Burschen aus dem Wolfratshauser Stadtteil hinweg: drei Niederlagen mit je einem Tor Unterschied und ein mehr als achtbares 3:3-Remis gegen den Lenggrieser SC.

„Waldram ist eine gestandene Kreisligamannschaft. Und wir sind nicht die Überflieger in der Liga.“

„Mit dem Punkt konnten wir leben“, bewertete DJK-Trainer Günther Mücke die Punkteteilung nach einem 0:2-Rückstand. Warum sich die Kreuther in der Erstauflage gegen Waldram so schwer taten, zu einem Punktgewinn zu kommen, ist schnell erklärt. Ein Abwehrfehler in der Anfangsphase brachte die Gäste in Führung, und in der leidenschaftlichen Abwehrschlacht hatten die Kreuther Probleme, zu Treffern zu kommen.

„Waldram ist eine gestandene Kreisligamannschaft. Und wir sind nicht die Überflieger in der Liga“, erklärt FC-Trainer Tobias Schnitzenbaumer. „Wir denken von Spiel zu Spiel und versuchen, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen.“

Dafür stehen dem Trainer fast alle Leistungsträger zur Verfügung. Auch der neu vom SV Bad Tölz verpflichtete Torwart Markus Lachenmair ist im Kader. Dass es ein glücklicher Umstand ist, dass die Partie neu angesetzt wird, sieht Schnitzenbaumer nicht so: „Es wurden alle Spiele, die wegen dem Unwetter ausgefallen sind, neu angesetzt. Auch solche, bei denen es 5:0 gestanden ist.“ (ko)