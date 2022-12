Abstieg ist kein Thema beim TSV Otterfing

Benedict Gulielmo will sich als Trainer weiterentwickeln. © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing geht ohne Abstiegssorgen in die Winterpause. Eine Baustelle bleibt Trainer Benedict Gulielmo allerdings.

Otterfing – Es war ein forderndes Gelände, das Benedict Gulielmo in Angriff nahm. Nach vielen erfolgreichen Jahren im hochklassigen Amateurfußball nun erstmals als Spielertrainer beim TSV Otterfing. Nach der Demission seines Schwiegervaters Mike Probst. Als Bezirksligaabsteiger einen für den Wiederaufstieg erforderlichen drei Spitzenplätze zu erreichen, ist Gulielmo nicht gelungen. Aber Sorgen um den Klassenerhalt sollten sich andere machen. Der TSV Otterfing mit sechs Bonuspunkten nicht.

„Wir haben erschreckend oft mit verschiedenen Aufstellungen gespielt“, ist eines der Probleme, das Gulielmo erkannte, „und eine weitere Baustelle konnten wir auch noch nicht schließen.“ Damit spielt der Übungsleiter auf die Torwartfrage an. Christian Utmälleki gehörte in der Liga zu den Besten seiner Zunft und war zudem als Futsal-Bundesligakeeper geachtet. Aber dass er sich vor seiner Hochzeit nicht verletzen wollte und fortan den Fußball ruhen lässt, ist zu akzeptieren. Drei Keeper sprangen ein, darunter auch der A-Juniorenschlussmann David Waizmann. Aber die finale Nachfolge von Utmälleki ist offen. Und Stefan Aigner am Nordring einzukleiden, blieb leider ein Traum. Die Ärzte bringen einen langwierigen Knorpelschaden des Ex-Profis aus Lochham einfach nicht in den Griff.

Dass die anvisierte Aufstiegsrunde versandete, sieht Gulielmo nicht als existenziell problematisch. Vielmehr soll die Zeit im Frühjahr für Experimente genutzt werden. Zum Beispiel A-Junioren mehr Einsatzzeit zu ermöglichen. „Die Abstiegsfrage wird sich an anderer Stelle klären“, erkennt Gulielmo. Der Aufbruch an neue Ufer ist nicht für das Frühjahr, wohl aber für die kommende Saison geplant. „Für mich war heuer mehreres neu und so auch zu akzeptieren“, erklärt Gulielmo, „wobei ich einiges fortan unterbinden werde.“ ko

Die Gruppe

Kreisliga - Abstiegsrunde C: TSV Otterfing (6), FC Real Kreuth (4), DJK Waldram (4), SV Münsing (2), SV Polling (1), TSV Sauerlach (1).