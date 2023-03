Miesbacher Kreisligisten: Holzkirchen II kommt in Schwung – Otterfing siegt in Italien

Es gehört zur Tradition beim TSV Otterfing, sich auf das Frühjahrsgeschehen mit einem mehrtägigen Trainingslager vorzubereiten.

Miesbach – So auch in diesem Jahr, in dem sich die Knappen für vier Tage in Arco am Gardasee aufhielten. „Wir konnten intensive Einheiten durchführen“, sagt der Nordring-Trainer Benedict Gulielmo. Kurzfristig kam es auch zu einem Test gegen den SV Kirchberg im Wald.

TSV Otterfing gewinnt am Gardasee

Die Niederbayern, die ebenfalls in der Kreisliga aktiv sind, bereiteten sich zeitgleich mit dem TSV am Gardasee auf die kommenden Aufgaben vor. Auch wenn Gulielmo allen seinen Kickern Einsatzzeit bescherte, reichte es zu einem 2:0-Erfolg. Max Dengler und Thomas Maier erzielten die Treffer. Für den kommenden Samstag haben die Otterfinger gegen den ASV Antdorf einen weiteren Test vereinbart. Wenn es das Wetter zulässt, am Nordring, ansonsten auf dem Kunstrasen des SC Gaißach. (ko)

Test des FC Real Kreuth fällt aus

Dem FC Real Kreuth hat das Wetter einen Strich durch den Vorbereitungsplan gemacht. Auf dem Kunstrasen in Bad Wiessee war ein Testspiel gegen den SV Waakirchen-Marienstein geplant gewesen, aber heftiger Schneefall verhinderte einen Anpfiff. Am kommenden Freitag fahren die Enterbacher für drei Tage zu einem Trainingslager beim Bundesligisten TSG Hoffenheim. „Die Vorfreude ist groß. Die Beteiligung wird es auch sein“, meint der Kreuther Trainer Tobias Schnitzenbaumer und hofft, die Energie mit in die Rückrunde zu nehmen. (ko)

Holzkirchen II kommt in Schwung

Der TuS Holzkirchen II kommt langsam, aber sicher in Schwung. Im Nachbarschaftsduell gegen die DJK Darching übernahmen die Grün-Weißen auf dem Kunstrasenplatz in Miesbach von Beginn an das Zepter. „Wir haben sehr souverän agiert“, freut sich Florian Ächter und fügt an: „Das Spiel hatten wir jederzeit unter Kontrolle.“ Florian Mayer brachte die TuS-Kicker mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Kurz vor der Pause köpfte Gjon Rasi nach einer Flanke zum 2:0 ein, ehe ein Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel durch Drilon Shukaj und erneut durch Rasi eine zwischenzeitliche 4:0-Führung bedeutete. Den Schlusspunkt zum 5:0-Kantersieg im vorletzten Testspiel der TuS-Landesliga-Reserve setzte der eingewechselte Stefan Hofinger in der 90. Minute. (meh)

DJK Darching – TuS Holzkirchen II 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Mayer (22.), 0:2 Rasi (38.), 0:3 Shukaj (49.), 0:4 Rasi (50.), 0:5 Hofinger (90.).