Derby ohne Druck: FC Real Kreuth empfängt TuS Holzkirchen II

Wie im Hinspiel erwarten die Trainer aus Kreuth und Holzkirchen auch im zweiten Aufeinandertreffen der Saison ein intensives Spiel. © Thomas Plettenberg

Der FC Real Kreuth empfängt den TuS Holzkirchen zum Derby. Vermeintlich geht es nur ums Prestige, doch die Klubs haben klare Ziele.

Kreuth/Holzkirchen – Wenn der Klassenerhalt geschafft und die Tabellenspitze in weite Ferne gerückt ist, gilt es, sich neue Ziele zu setzen. Dies haben vor dem Landkreis-Duell zwischen dem FC Real Kreuth und dem TuS Holzkirchen II (Samstag, 16.45 Uhr) beide Teams getan. Die Hausherren haben sich Rang fünf als Aufgabe auserkoren, die Holzkirchner wollen die letzten rechnerischen Zweifel am Ligaverbleib ausräumen.

„Die personelle Lage ist weiterhin angespannt, aber da müssen wir durch und wollen nicht jammern. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was uns an Spielern zur Verfügung steht“, erklärt Kreuths Trainer Reiner Leitl. Er erwartet ein „sehr schweres Spiel“, da bei den Gästen nicht abzusehen sei „wer letztlich aufläuft“. Bei den Holzkirchnern kehren Leonhard Eicher und Florian Mayer nach überstandener Erkrankung zurück ins Team. Die genaue Zusammensetzung des Kaders entschied sich aber erst am Freitag nach Redaktionsschluss. „Wir haben immer Änderungen im Kader und warten noch auf einige Rückmeldungen aus der A-Jugend. Ich werde mich mit Markus Müller absprechen“, erklärt TuS-Coach Alexander Maier.

Leitl: Platz fünf ist das Ziel

Maier selbst wird am Samstag aufgrund privater Verpflichtungen nicht nach Kreuth reisen und vom Sportlichen Leiter Müller vertreten. Die Gäste haben sich einen Punktgewinn zum Ziel gesetzt. „Im Fußball kann alles passieren, das hat man während der Woche erst wieder in der Champions League gesehen, auch wenn wir jetzt in einer komfortablen Situation sind. Uns fehlt noch ein Punkt, damit wir den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher haben und sind optimistisch, dass wir den am Samstag holen können“, sagt Maier.

Bei den Hausherren hängt die taktische Vorgabe ebenfalls von der Zusammensetzung des Teams ab. „Normalerweise spielen wir zu Hause sehr offensiv. Es kann sein, dass sich das gegen Holzkirchen ändert und hängt immer davon ab, was das Personal hergibt. Wir wollen ein vernünftiges Spiel abliefern und das Heimspiel positiv gestalten“, erklärt Leitl. „Wir sind alle Abstiegssorgen los und die Stimmung ist recht gut. Wir freuen uns auf die letzten vier Spiele und wollen dabei noch den einen oder anderen Sieg holen, auch wenn wir ein schweres Restprogramm haben. Unser Ziel ist Platz fünf und dafür müssen wir gegen Holzkirchen punkten.“

Maier erwartet intensives Derby

Auch Maier erwartet keinen Sonntagskick: „Die Spiele gegen Kreuth waren immer intensiv und hart umkämpft, auch wenn die Kreuther jetzt im Niemandsland der Tabelle stehen, erwarte ich einen ähnliche Spielverlauf. Die Mannschaft muss nach dem Umbruch erst zusammenfinden. Es ist wichtig, dass wir geschlossen auftreten und alle kämpfen.“

Nach den Siegen des vergangenen Wochenendes, als sich Kreuth in Bad Kohlgrub mit 5:2 durchsetzte und Holzkirchen mit 4:0 gegen Ohlstadt die Oberhand behielt, können beide Seiten mit breiter Brust ins Spiel gehen – und großen Druck gibt es hüben wie drüben nicht.