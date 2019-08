Derby Otterfing - Miesbach: Hochzeitsgeschenk für Doxi Urban?

Offensivstark haben sich sowohl der TSV Otterfing (in Schwarz) als auch der SV Miesbach (in Rot) in ihrer ersten Partie präsentiert. Am Samstag kommt es am Nordring zum Derby.

Erstes Landkreis-Derby der Saison

von Hans-Peter Koller schließen

TSV Otterfings Spartenleiter Doxi Urban ist unter der Haube. „Als Hochzeitsgeschenk hat er sich ein anständiges Spiel gegen Miesbach gewünscht“, sagt Coach Mike Probst.

Otterfing – Nach einem mit hohen Siegen optimalen Start, stehen sich früh in der Kreisliga-Saison der TSV Otterfing und SV Miesbach im ersten Landkreis-Derby gegenüber. Und es ist nicht nur die Schönwetter-Prognose, die den Fans die Begegnung am Samstag (14 Uhr) am Nordring schmackhaft macht. So offensiv stark, wie sich beide Mannschaften in ihren Auftakt-Begegnungen präsentiert haben, ist mit einem Schmankerl zu rechnen.

TSV Otterfings Trainer hat SV Miesbach beobachtet

„Natürlich war ich in Miesbach beim Sieg gegen Murnau live vor Ort“, verrät TSV-Coach Mike Probst. „Und mein Eindruck hat sich bestätigt.“ Probst hatte schon vor dem Saisonstart die Miesbacher als einen Aufstiegsaspiranten genannt. „Das Tor des Tages schoss mein Namensvetter. Aber der Spieler des Tages war Josef Sontheim“, sagt Probst. Er sprach damit zum einen den Treffer zum 3:1 an, einen 35-Meterschlag ins Kreuzeck von Michael Probst, und zum anderen die Übersicht des auffälligsten Spielers auf der Anlage. Sontheim hatte die beiden Tore von Tachsin Chraloglu in der ersten Halbzeit vorbereitet und das 4:1 selbst erzielt. Seine Flickflack-Einlage nach dem Tor versetzte sogar die 50 mitgereisten Murnauer Fans in erstaunen.

Hat sich Probst nun etwas Besonderes überlegt, weil der Gegner aus Miesbach kommt? „Nein, gar nicht“, erklärt er. „Entscheidend wird sein, wie die beiden Abwehrreihen mit den starken Offensiv-Reihen des Gegners zurechtkommen.“ Probst rief seine Spieler – entgegen des üblichen Trainingsplans – erst am Freitagabend zusammen. Die drei freien Tage nutzte der Coach für einen Kurz-Trip an den Gardasee.

Spartenleiter Dominik „Doxi“ Urban ist unter der Haube

Dominik „Doxi“ Urban hingegen verließ Otterfing nicht. Der „Chief“, wie er von den Spielern genannt wird, beschäftigte sich ausnahmsweise mal nicht mit Fußball. Hatte doch der TSV-Spartenleiter am Freitag einen wichtigen Termin. Urban trat um 13 Uhr in den Stand der Ehe ein. „Als Hochzeitsgeschenk hat er sich ein anständiges Spiel gegen Miesbach gewünscht“, erklärt Probst. „Und die Spieler würden ihm gerne zur Hochzeit mit einem Sieg gratulieren.“

Auch der Miesbacher Trainer nutzte den Feiertag für einen Ausflug. Bei Josef Sontheim senior aber war es nicht der Gardasee, sondern der Thiersee. „Wir haben Dienstag und Freitag ausgemacht“, erklärt Sontheim den Trainingsplan. „Am Montag hat es ja wie aus Kübeln geschüttet.“ Sein Rückblick auf die Begegnung gegen den TSV Murnau ähnelt stark der Vorschau auf das Derby am Nordring. „Es gibt keinen Anlass, etwas umzustellen. Abgesehen von den ersten zehn Minuten, wo Murnau massiv gepresst hat, waren wir spielbestimmend.“ Die Verjüngungskur, nachdem sich Siegi Heiß, Michael Feicht und Sebastian Heid verdientermaßen auf das Altenteil zurückgezogen haben, ist also geglückt.

SV Miesbachs Trainer freut sich auf offensive Partie

Sontheim freut sich auf die Partie in Otterfing aber nicht nur aufgrund des Derby-Charakters. Er blickt auf ein Aufeinandertreffen von zwei Landkreis-Mannschaften, die die Förderung der jungen Talente im Auge haben und die beide ihr Heil in der Offensive suchen. „Wir müssen hinten gut stehen“, sagt Sontheim zur ausgegebenen Taktik. „Und für mindestens ein Tor sind wir gegen jeden Gegner gut.“

ko