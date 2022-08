Kreisliga: Duell in Tölz auf Augenhöhe - SG Hausham gastiert im Nachbarlandkreis

Gegen die SG Hausham (weiß) spielte kürzlich die Mannschaft des SV Miesbach (rot). © Archiv Tp

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: So hat die Bilanz der SG Hausham gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz in der Vorsaison in der Kreisklasse ausgesehen.

Hausham – Nun treffen beide Teams wieder aufeinander. Das wird auch deshalb spannend, weil den Knappen zuletzt über die vollen 180 Minuten kein einziges Tor gegen die Isarwinkler gelungen war; 0:1 verloren sie das Heimspiel an der Zentralen Sportlage, 0:2 im Rückspiel in Bad Tölz. „Da haben wir in beiden Spielen nicht gut ausgesehen“, gesteht SG-Coach Stephan Leitner. „Wir haben uns gegen sie sehr schwergetan, allerdings auch zweimal nicht mit optimalen Aufstellungen gespielt.“

Den Kreisklassen-Meister von 2021/22 schätzt Leitner in dieser Saison so ein, dass er „defensiv noch besser und geordneter steht“. Über eine stabile Hintermannschaft würden die Tölzer dann ihre Stärken im Sturm, „die sie ohne Zweifel haben“, ins Spiel bringen.

Sieben Punkte nach drei Spieltagen für die SG

Dennoch sagt Leitner beim Auswärtsspiel an diesem Sonntag (14 Uhr) ein Duell auf Augenhöhe voraus: „Die Chancen stehen für beide Mannschaften relativ gleich.“ Zählbares würde der Knappen-Trainer gerne aus Tölz mitnehmen. „Ein Punktgewinn wäre schon gut, damit wir unseren gelungenen Start fortsetzen können“, fordert Leitner. Gelungen ist der Start des Aufsteigers aus Hausham auf jeden Fall. Mit sieben Punkten nach drei Spieltagen mischt man vorne mit.

Die Tölzer Bilanz klingt da schon ausgeglichener: Zwei Spiele, wovon man eines gewinnen konnte und einmal den Kürzeren zog. Gegen Kreuth gab es am ersten Spieltag einen 2:1-Heimsieg, beim Lenggrieser SC unterlag Rot-Weiß im Isarwinkel-Derby mit 2:5.

Im Duell der beiden Aufsteiger kann Leitner wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Alexander Kloiber und Philip Hamm kehren im Vergleich zum Heimsieg gegen Lenggries (2:1) in den Kader der Knappen zurück. Beide Spieler hatten Hausham in der Vorwoche krankheitsbedingt gefehlt. hph