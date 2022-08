Kreisliga: FC Real Kreuth will den TSV Sauerlach besiegen - „Wer nicht brennt, kommt auf die Bank“

Im Duell: Tachsin Chralogu (Kreuth, l.) und Andreas Schmid (Hausham). © CS

Der TSV Sauerlach kommt heuer mächtig unter die Räder. Den Funktionärsstab auszuwechseln, wäre nicht die Crux gewesen – aber der Abgang von zehn Spielern ist es definitiv.

Kreuth – Nur das Tabellenbild betrachtet, steht in Kreuth an diesem Samstag (15 Uhr) also ein Kellerspiel an; auch die Enterbacher haben noch nicht einen Punkt erobert. Darum ist für Kreuths Trainer Tobias Schnitzenbaumer neben dem anvisierten Sieg auch die Entstehung wichtig.

Wenn sich in einer noch jungen Saison zwei sieglose Mannschaften gegenüberstehen, wird den beiden Trainern oft ein respektvolles, knappes Ergebnis vorausgesagt. Nicht aber, wenn der Gegner der TSV Sauerlach ist. In der abgelaufenen Spielzeit schob der TSV den Schwarzen Peter der Abstiegs-Relegation noch knapp weiter. Heuer aber sieht es dunkelschwarz aus. „Wir sind in der derzeitigen Form nicht wettbewerbsfähig“, weiß der neu verpflichtete Coach Stefan Weitzl, und die bisherigen Ergebnisse geben ihm Recht.

Nicht mit Defiziten des Gegners beschäftigen

Wobei Schnitzenbaumer nicht gewillt ist, sich mit den Defiziten des Gegners zu beschäftigen. Im ersten Spiel nach dem Ausstieg des Trainers Stefan Leitl zeigten seine Burschen in Otterfing eine anständige Leistung. Aber zu einem Punkt reichte es nicht. Diesmal aber ist die Offensive wieder stark besetzt. Tachsin Chraloglu ist aus einem Kurzurlaub zurück, und der in der Vorbereitung treffsichere Christopher Schröter hat eine Adduktorenverletzung ausgeheilt. Wo es am Enterbach hapern könnte, ist in der Defensive. Drei Verteidiger stehen nicht zur Verfügung. Dass Michael Egger darum vom Anpfiff an in der Innenverteidigung steht, ist fix. „Ich erwarte Zug zum Tor, mehr Ballbesitz und die klare Initiative“, fordert Schnitzenbaumer. „Wer nicht über 90 Minuten brennt, kommt auf die Bank.“ ko