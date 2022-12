Ächter über Abstiegsrunde: „Wir nehmen es, wie es kommt“

Florian Ächter sieht die Einteilung sehr pragmatisch. © THOMAS PLETTENBERG

Als einzige Mannschaft aus dem Landkreis Miesbach spielt der TuS Holzkirchen II in der Abstiegsrunde D der Kreisliga. Trainer Florian Ächter sieht das pragmatisch.

Holzkirchen – Sie ist durchaus mit Spannung erwartet worden: die Einteilung der Abstiegsrunden im Raum Zugspitze. Und eines steht fest: Der TuS Holzkirchen II wird in Runde D der Kreisliga im Frühjahr 2023 ein echtes Neuland betreten. Denn: Die Grün-Weißen treffen mit Ausnahme des SC Rot-Weiß Bad Tölz auf kein Team aus dem näheren Umkreis.

„Uns war durchaus bewusst, dass wir etwas anderes als in der Vorrunde bekommen können“, gibt sich TuS-Coach Florian Ächter unbeeindruckt. Während die Reaktionen in anderen Vereinslagern durchaus hitzig ausfallen, bleiben die Holzkirchner Verantwortlichen weitgehend cool. „Die Einteilung ist kein Weltuntergang für uns“, meint Ächter mit Blick auf die weiteren Auswärtsfahrten. „Wir nehmen es so an, aber ob ich jetzt eine knappe Dreiviertelstunde nach Kreuth fahre oder eine knappe Stunde nach Fürstenfeldbruck ist egal“, stellt Ächter klar.

Die anderen Gegner in der Kreisliga-Abstiegsgruppe D heißen SC Weßling, SC Pöcking, TSV Altenstadt und SC Fürstenfeldbruck. „Ich finde es spannender, auch einmal gegen neue Gegner zu spielen, als viermal im Jahr gegen Kreuth oder Otterfing. Wir nehmen es so an, wie es ist“, sagt Ächter. Das dürfte dann allerdings auch eine deutliche Umstellung im Bereich Spielvorbereitung bedeuten. „Ich habe mir die Statistiken angesehen und informiere mich laufend über Fupa“, betont Ächter.

Sportliche Spannung verspricht die ungewohnte Einteilung in jedem Fall. Denn: Anders als in der Gruppe C mit den beiden anderen Landkreis-Teams gibt es mit Weßling und Pöcking zwei Mannschaften mit sechs Bonuspunkten, der Rest hat maximal zwei Zähler. Da sogar dem Drittletzten die Relegation drohen könnte, ist ein Platz unter den ersten Drei und der schnelle Klassenerhalt das Ziel der Holzkirchner.meh

Die Gruppe

Kreisliga - Abstiegsrunde D: SC Weßling (6 Bonuspunkte), SC Pöcking (6), TSV Altenstadt (2), TuS Holzkirchen II (2), SC RW Bad Tölz (1), SC Fürstenfeldbruck (1).