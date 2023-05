Doppelabstieg gegen Durchmarsch: Relegationskracher zwischen Otterfing und Dießen

Da hilft nur voll reinhauen: Für die Otterfinger um Mittelfeldregisseur Simon Eder (rot) geht es heute Abend und am Samstag um alles. Foto: Patrick staar © Patrick staar

Otterfing empfängt Dießen am Ammersee zum Relegations-Hinspiel. Dem TSV droht nach dem Bezirksliga-Abstieg der Doppelabstieg. Der MTV kann den Durchmarsch perfekt machen.

Otterfing – Fortuna hat ihre Hand ausgestreckt, und der TSV Otterfing hat sie kraftvoll gegriffen. Mit minimalem Vorsprung (wir berichteten) gelang es dem Fußball-Kreisligisten, den zweiten Direktabstieg in Folge zu vermeiden. Nun aber gilt es, das Wohlwollen der Glücksgöttin nicht überzustrapazieren. In den beiden Relegationsspielen soll der MTV Dießen niedergekämpft werden. Der Auftakt ist am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr am Nordring.

Das Blatt zeigt auf beiden Seiten unterschiedliche Bilder. Auf der einen Seite den vorjährigen Bezirksligisten aus Otterfing, der dem Emporkömmling aus der Kreisklasse die Unterschiede zwischen den Ligen zeigen will: mehr Tempo, höhere Passgenauigkeit und schnelleres Umschalten zwischen Abwehr und Angriff.

TSV Otterfing empfängt zur Relegation den MTV Dießen

Auf der anderen Seite ein selbstbewusster MTV Dießen, der den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisklasse mit dem Aufstieg in die Kreisliga krönen will. Die Ammerseer sind sich ihrer eigenen Stärken bewusst und werden von einem A-Lizenz-Inhaber als Spielertrainer nach vorne gepeitscht.

Philipp Ropers ist zweifelsfrei einer der maßgeblichen Bausteine des Erfolgs beim MTV. Seit 15 Jahren fungiert er als Übungsleiter im Verein. Zuerst im Nachwuchs und seit 2019 bei den Herren. Ropers dirigiert nicht nur lautstark seine Mitspieler auf dem Feld. Er ist auch für die Standards verantwortlich. Just das war in der abgelaufenen Saison eine der Schwachstellen beim TSV Otterfing. Eine, die sich schwer binnen weniger Tage abstellen lässt. Für den heutigen Gastgeber gilt es zudem, die Dießener Alexander Neiser und Ludwig Schranner, die in der Aufstiegsrunde der Kreisklasse je sieben Treffer erzielten, in ihren Aktionen einzuengen.

Überhaupt stellt der MTV eine recht torhungrige Elf: 23 Treffer gelangen ihr in den zehn Partien der Meisterrunde, wobei allein sechs davon beim letzten Spiel gegen Schlusslicht Oberau-Farchant fielen. „Jetzt wollen wir uns für eine ganz starke Saison belohnen“, verkündete Spielertrainer Philipp Ropers nach dieser Begegnung.

Ein Otterfinger Sieg gegen den Noch-Kreisklassisten hätte mehrere positive Effekte. Zum einen natürlich eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel an diesem Samstag am Ammersee-Ostufer. Aber noch viel mehr würde ein Erfolgserlebnis dem Selbstvertrauen der Otterfinger guttun.

Entscheidend wird wohl nicht sein, ob die vier zuletzt verletzten Akteure wieder gesund sind, sondern ob die Aktiven, die am Nordring auf dem Platz stehen, auf ihre eigene Leistungsstärke vertrauen und den Willen zeigen, an die Leistungsgrenze zu gehen. Dass jedem im Otterfinger Lager daran gelegen ist, der reichlich verkorksten Saison doch noch ein Happy-End zu bescheren, steht wohl außer Zweifel. „Wir sind personell komplett. Und wir freuen uns auf die Relegation als Highlight“, sagt Benedict Gulielmo über Stimmung und Personalsituation im Team. (Hans-Peter Koller)