Sechs Testspiele für den SV Miesbach

Tore bejubeln wollen die Miesbacher auch in der Vorbereitung auf die Meisterrunde. © TP

Die Kreisliga-Fußballer des SV Miesbach starten am Wochenende in ein straffes Vorbereitungsprogramm.

Miesbach – Anfang Februar stieg der Kreisligist SV Miesbach in die Vorbereitung auf die Meisterrunde ein. Das erste Testspiel findet an diesem Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr auf dem Miesbacher Kunstrasen gegen den SV Ostermünchen statt.

Weiter geht es eine Woche später um 13.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim TSV Ottobrunn. Am Mittwoch, 22. Februar, testen die Kreisstädter um 19. 30 Uhr beim FC Deisenhofen III. Das nächste Heimspiel steigt am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr gegen den ASV Au. Am Samstag, 4. März, ist der SV um 14 Uhr beim BCF Wolfratshausen zu Gast, ehe man am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr zu Hause die Generalprobe gegen den ASV Großholzhausen absolviert.

Personell hat sich bei den Miesbachern nichts getan. „Bei uns ist alles gleichgeblieben, wir gehen mit unverändertem Kader in die Meisterrunde“, erklärt der Sportliche Leiter des SV, Fredl Hollmann. ts