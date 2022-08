Kreisliga: SG Hausham bezwingt den Spitzenreiter - drei Elfmeter, drei Tore

Hohes Tempo, immer druckvoll, immer nach vorne: SG-Trainer Stephan Leitner wusste, wie die Lenggrieser um Kilian Mürnseer (li.) in Hausham auftreten werden. © Oliver Rabuser

Die SG Hausham hat im Kreisliga-Spiel den Spitzenreiter aus Lenggries niedergerungen. Die stabile Defensive der Knappen hat die Gäste aus Lenggries in Schach gehalten.

Hausham – Ein Aufsteiger sorgt in der Kreisliga für Furore: Mit 2:1 schlug die SG Hausham den Lenggrieser SC – und damit einen weiteren der designierten Favoriten auf die Aufstiegsrunde. Tore aus dem Spiel heraus bekamen die rund 70 Zuschauer auf der Zentralen Sportanlage allerdings nicht zu sehen – alle Treffer fielen nach Foulelfmetern. „Aufgrund unserer guten kämpferischen Leistung und unseres Willens war es ein verdienter Sieg“, sagte Knappen-Coach Stephan Leitner. Die Gäste aus dem Isarwinkel machten es der SG aber nicht einfach. Wie erwartet startete der LSC druckvoll, hatte nach acht Minuten auch die erste gute Chance aus rund 20 Metern, doch SG-Keeper Michael Wiesböck lenkte den Ball über den Querbalken.

Nach 15 Minuten meldeten sich die Hausherren vor dem Gehäuse der Lenggrieser an. Kilian Siglreitmaier verzog, nach Flanke von Niklas Steiger, eine Volleyabnahme nur knapp. Eine halbe Stunde dauerte es bis zum ersten größeren Aufreger: Simon Beck gab einen Schuss ab, den Gäste-Torwart Maxi Kleim zur Seite abklatschen ließ, Siglreitmaier staubte ab – das vermeintliche 1:0. Doch Schiedsrichter Kilian Krammer entschied auf Abseits.

Zeitstrafe verhängt: Sigreitmaier kommt erst in der Nachspielzeit zurück

In der 41. Minute durften die Knappen dann zum ersten Mal jubeln. Nach Foul im Strafraum an Andreas Schmid verlud Lukas Grill den LSC-Keeper aus elf Metern – und verwandelte staubtrocken rechts unten. Der Jubel bei den Hausherren war groß, die Überraschung schien in greifbare Nähe zu rücken. Nach der Pause gab der LSC aber noch mal Gas, wollte sich nicht so einfach vom Thron der Kreisliga 1 stoßen lassen. Zweimal konnte Wiesböck in einer Drangphase des LSC zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch per Faustabwehr klären. Außer einigen Nickligkeiten und Mittelfeldgeplänkel passierte in der Folge nicht viel.

Bis zur 65. Spielminute: Grill tankte sich mit einem Solo durch die Lenggrieser Hintermannschaft, wurde dabei im Strafraum zu Fall gebracht – und Krammer zeigte wieder auf den Punkt. Grill trat selbst an, diesmal links oben aus Sicht des Schützen. Kleim hatte die Ecke, aber der Schuss war zu gut platziert. Kategorie unhaltbar. 2:0 für die Gastgeber.

Doch nur sechs Minuten später gab es auf der anderen Seite Foulelfmeter – den dritten in diesem Spiel. Auch Leonhard Gerg behielt einen kühlen Kopf und verwandelte sicher links oben. Nur noch 2:1. Das Zittern bei den Hausherren begann, doch das Prunkstück der Knappen, das Defensiv-Bollwerk, stand stabil. Daran änderte auch nichts, dass Siglreitmaier in der 81. Minute noch eine Zeitstrafe erhielt und erst in der Nachspielzeit wieder das Spielfeld betreten durfte. Der Sieg war perfekt, der äußerst überraschende Coup gelungen.

SG Hausham nun punktgleich mit dem TSV Otterfing

Coach Leitner zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Es war schön, dass wir das Abwehrverhalten so gut hinbekommen und gegen einen offensiv so starken Gegner wenig zugelassen haben.“ Verbesserungsbedarf sieht er hingegen im Ausspielen der eigenen Chancen. Dabei fügte Leitner aber an, „dass das gegen so eine Mannschaft auch nicht ganz so einfach ist“. Die Knappen setzten sich durch den Heimerfolg gegen den LSC vorübergehend in der Spitzengruppe fest – auf Platz zwei, punktgleich mit dem TSV Otterfing. „Eine schöne Momentaufnahme“, fand der Coach. „Mehr aber auch nicht – wir haben noch nichts gewonnen.“ Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es für die Haushamer zum SC Rot-Weiß Bad Tölz. Man kennt sich gut. Auch, weil beide Teams in der vergangenen Saison gemeinsam aus der Kreisklasse aufgestiegen sind. hph

SG HAUSHAM – LENGGRIESER SC 2:1 (1:0) SG Hausham: Wiesböck - F. Baumgartner, Büchl, Schauer, Ngoc - Steiger, Trettenhann, Grill, Schmid (78. Fritz) - Beck, Siglreitmaier. Tore: 1:0 Grill (41./FE), 2:0 Grill (66./FE), 2:1 Gerg (71./FE). Gelbe Karten: Trettenhann, Grill - Kreher. Zeitstrafe: Siglreitmaier (81.). Schiedsrichter: Kilian Krammer. Zuschauer: 70.