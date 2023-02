SG Hausham testet sechsmal auswärts

Durchgesetzt hat sich Haushams Kilian Siglreitmaier (M.) in diesem Zweikampf mit Holzkirchens Furkan Yavuz (l.). © Thomas Plettenberg

Sechs Vorbereitungsspiele warten auf die SG Hausham vor der Aufstiegsrunde. Sie finden allesamt auswärts statt.

Hausham – Mit unverändertem Kader geht auch die Überraschungsmannschaft der ersten Hälfte der Saison in die Kreisliga-Aufstiegsrunde. Beim Aufsteiger SG Hausham gab es in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge.

Fünf Testspiele hat Trainer Stephan Leitner nach dem Trainingsauftakt in dieser Woche vereinbart. Los geht es an diesem Sonntag, 12. Februar, um 13.30 Uhr beim FC Perlach, der zweite Test steigt am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr beim FC Thiersee. Am Samstag, 26. Februar, sind die Knappen um 14 Uhr beim TuS Bad Aibling zu Gast, am Freitag 3. März um 19.30 Uhr spielen die Haushamer in Hohenthann. Die Generalprobe für die zweite Saisonhälfte steigt am Samstag, 18. März, um 19 Uhr beim ASC Geretsried, ehe eine Woche später am Samstag, 25. März, mit dem Auswärtsspiel beim TSV Peißenberg die Aufstiegsrunde beginnt.

In die zweite Saisonhälfte geht die SG dann ohne jeglichen Druck. Schließlich wurde das Saisonziel Nichtabstieg bereits zur Winterpause erreicht und ernsthafte Aufstiegsambitionen in die Bezirksliga hegen die Haushamer trotz aller Euphorie nicht. Allerdings beträgt der Rückstand nach Bonuspunkten nur zwei Zähler. ts