Kreisliga: Spitzenspiel in Lenggries erwartet - TSV Otterfing spielt auswärts

Zuletzt solide in der Defensive: Michael Schmiedel (14) vom TSV Otterfing (Archiv). © Max Kalup

In der Fußball-Kreisliga gastiert Otterfing im Nachbarlandkreis – und Trainer Gulielmo lässt die TSV-Taktik offen.

Otterfing – Als die Ligeneinteilung dieser Saison bekannt geworden ist, wurden die Vereinsvertreter noch vor dem ersten Ballkontakt nach der Favoriten-Stellung für die drei Spitzenplätze im Dezember befragt. Der dritte Rang wurde unterschiedlich benannt. Aber mit dem TSV Otterfing und dem Lenggrieser SC waren sich alle einig. Nun treffen die topgewetteten Mannschaften in Lenggries aufeinander.

Der dortige Trainer Benedict Gulielmo erklärt vorab: „Unsere personelle Lage hat sich entspannt.“ Die „Edelreservisten“ dürften wieder „von den Rängen kommentieren“, scherzt er.

Spielweise des Gegners annehmen

Für Gulielmo ist das Spiel gegen den Lenggrieser SC auch ein Verwandtschaftstreffen. Stefan Simon, der Trainer im Brauneckdorf, ist sein Cousin. Auch sonst hat der Spielertrainer vom Nordring Erinnerungen an das Team aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. In seiner Zeit in Holzkirchen lief er zusammen mit Matthias Gerg auf, der nun mit Jakob und Leonhard Gerg eine gefürchtete Mittelfeldachse bildet. „Ganz aus dem Spiel können wir die Drei nicht nehmen. Aber unser Erfolg wird davon abhängen, sie einzuengen“, erklärt Gulielmo.

Dass dies keine Utopie ist, hat die SG Hausham in der Vorwoche mit einem 2:1-Sieg gezeigt. Aber um in Lenggries zu bestehen, müssen die Otterfinger die Spielweise des Gegners annehmen. Und im Detail bedeutet das: maximale und effiziente Laufarbeit – auch wenn Stefan Aigner weiter im Kader fehlt. Und wenn es dem TSV gelingt, Maxi Dengler in Strafraumnähe in Schussposition zu bringen, müssen die Lenggrieser zu Hause schon mehr zeigen als Laufstärke. „Ich habe mir zur Taktik lange Gedanken gemacht“, sagt Gulielmo. „Aber die Karten lege ich noch nicht auf den Tisch.“ Ganz wie sein Vorgänger und Schwiegervater Mike Probst. ko