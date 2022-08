Kreisliga: SV Miesbach hat Pflichtaufgabe in Sauerlach - Erster Saison-Sieg gewünscht

Der SC Wall (weiß) spielte kürzlich gegen den SV Miesbach. Der trifft nun auf Sauerlach. © Archiv MK

Mit zwei Unentschieden ist der SV Miesbach durchwachsen in die neue Kreisliga-Saison gestartet. Die Punkteteilung gegen Hausham war unglücklich.

Miesbach/Sauerlach – Gegen Otterfing zeigten die Kreisstädter ihr Potenzial und rangen dem Bezirksliga-Absteiger einen Zähler ab. Nun steht eine Pflichtaufgabe an. Am Sonntag (15 Uhr) ist der SV in Sauerlach zu Gast.

Grünwald will fünf bis zehn Treffer sehen

Nach zahlreichen Abgängen in der Mannschaft und unter einem neuem Coach waren die Sauerlacher bislang nur Kanonenfutter und kassierten 16 Gegentreffer. In der Offensive blieben sie ohne eigenen Treffer. Elf Gegentore verbuchte der TSV zum Saisonstart in Otterfing, fünf gegen Holzkirchen II. „Die Ergebnisse sind deutlich und wir sind in der jetzigen Situation nicht wettbewerbsfähig“, sagte Sauerlauchs Trainer Stefan Weitzl unter der Woche über sein Team.

Entsprechend sind die Miesbacher haushoher Favorit und fast schon zum Siegen verdammt, will man sich in dieser frühen Saisonphase im vorderen Tabellendrittel festsetzen. Schließlich ist der Einzug in die Aufstiegsrunde das Ziel der Kreisstädter. Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald sagt: „Wir müssen einfach normal ins Spiel gehen und drei Punkte holen.“ Sauerlach sei heuer zu schwach, sie hätten mehr als zehn Spieler verloren – was nicht zu kompensieren sei. Grünwald fordert aber: „Wir müssen trotzdem konzentriert zu Werke gehen und möglichst früh die Tore machen, um nichts aufkommen zu lassen.“ Es müssten keine elf Tore sein, wie von Otterfing, scherzt der SV-Trainer. „Aber irgendwo zwischen fünf und zehn Treffern erwarte ich, ohne den Gegner unterschätzen zu wollen.“

Personelle Umstrukturierungen beim SV

Grünwald hat die Sauerlacher beim vergangenen Match gegen Holzkirchen beobachtet und erwartet am Sonntag defensiv eingestellte Hausherren. Personell wird es bei den Kreisstädtern zwei Umstellungen geben. Florian Stoib und Josef Pötzinger sind im Urlaub. Für Stoib wird Ridvan Ulu in die Startelf rücken, der seine spielerische Klasse einbringen soll. Für die Position in der Verteidigung gibt es drei Kandidaten. Christian Altenburg, Michael Probst und Sebastian Esterl stehen wieder im Trainingsbetrieb und nun auch im Kader. Ein Spiel gegen einen Gegner wie Sauerlach ist da wohl der perfekte (Wieder)-Einstieg. ts