Kreisliga: SV Miesbach trifft auf den TSV Otterfing - und will mit Laufbereitschaft dagegenhalten

Gegen die SG Hausham (weiß) hielt die Mannschaft des SV Miesbach (rot) lange die Führung – doch am Ende stand ein 1:1. Auch verletzten sich Turhan Ulu und Marinus Veit in dieser Partie noch vor der Pause. Gegen Otterfing wollen die Kreisstädter trotzdem offensiv nach vorne spielen, sagt Trainer Hans-Werner Grünwald. © Archiv Tp

Zweiter Spieltag, zweites Landkreis-Duell: In der Kreisliga 1 empfängt der SV Miesbach an diesem Samstag um 14 Uhr den TSV Otterfing.

Miesbach – Die Kreisstädter kamen zum Auftakt bei der SG Hausham nicht über ein 1:1 hinaus. Otterfing schoss sich mit einem 11:0-Kantersieg gegen den auseinanderfallenden TSV Sauerlach warm für die neue Spielzeit.

Das Auftaktspiel will man beim TSV Otterfing aber nicht unbedingt als Maßstab für die restliche Vorrunde in der Kreisliga heranziehen. „Das Spiel in Miesbach ist der erste wirkliche Härtetest für uns“, sagt Gäste-Coach Benedikt Gulielmo vor der Partie. „Danach wissen wir, wo wir wirklich stehen.“ Der TSV werde versuchen, die positiven Erlebnisse der letzten Wochen mit auf den Platz zu nehmen, sagt Gulielmo – und blickt dabei noch einmal auf den Final-Erfolg im Toto-Pokal während der Woche zurück (wir berichteten).

TSV will am Spielsystem festhalten

An der Startelf wird sich bei den Gästen im Vergleich zur Vorwoche voraussichtlich maximal eine Position ändern. Einige Miesbacher Spieler kennt Gulielmo noch aus seiner Zeit beim TuS Holzkirchen. „Miesbach wird in der Kreisliga sicher eine gute Rolle spielen“, warnt der Otterfinger Coach. Florian Voit und Josef Sontheim kenne er aus Holzkirchen. „Offensiv ist Miesbach sehr stark besetzt.“

Dennoch wird der Bezirksliga-Absteiger an seinem Spielsystem festhalten. „Wir wollen erneut kompakt stehen und bei Ballgewinn schnell nach vorne spielen“, verrät der TSV-Coach. In den letzten Wochen gelang dies sowohl im Pokal als auch zum Ligastart. Nicht ganz zufrieden war hingegen der SV Miesbach mit dem Auftakt. In Hausham kassierten die Kreisstädter in der Schlussphase den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Noch schwerwiegender sind die Verletzungen von Turhan Ulu und Marinus Veit, die beide bereits vor der Pause ausgewechselt werden mussten. Ulu hat sich wohl am Meniskus verletzt, Veit hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Dafür werden Markus Weinbacher und Jonas Matschiner in die Startaufstellung rücken. Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald erklärt: „Bei Otterfing hat der Trainerwechsel eine neue Euphorie entfacht.“ Der TSV stehe hinten sehr gut und habe mit Spielern wie Stefan Ott, Maxi Dengler, Benedikt Gulielmo oder Florian Bacher in der Offensive „viel individuelle Qualität“. Grünwald warnt: „Jeder von ihnen kann ein Spiel entscheiden, und elf Tore muss man auch erst einmal schießen.“

Miesbach will „Leidenschaft ins Spiel bringen“

Die Hausherren aus der Kreisstadt wollen sich aber keinesfalls ängstlich am eigenen Strafraum einigeln, sondern vielmehr auch selbst nach vorne spielen. „Das Ziel ist es, Otterfing einen offenen Schlagabtausch zu liefern und Leidenschaft ins Spiel zu bringen“, sagt Grünwald. Mit Zweikampfstärke und Laufbereitschaft müsse der SV Miesbach dagegenhalten, fordert der Trainer. Das Ziel der Hausherren ist, angesichts der angespannten Personalsituation ein Punktgewinn, um einen Fehlstart zu vermeiden.

Die Zuschauer dürfen sich mit Sicherheit auf eine spannende Partie in Miesbach einstellen – schließlich wollen beide Teams am Ende der Vorrunde unter den ersten Drei stehen. Damit würden sie in die Aufstiegsrunde einziehen. ts