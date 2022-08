Kreisliga: SV Miesbach überrollt den TSV Sauerlach mit 12:0

Vor rund einem Jahr wechselte Hans-Werner Grünwald – hier noch beim TSV Weyarn – zum SV Miesbach. „Das war für beide Vereine gut“, sagt er rückblickend. © Archiv TP

Fünf bis zehn Tore hatte Miesbachs Coach Hans-Werner Grünwald im Vorfeld beim TSV Sauerlach von seiner Truppe gefordert. Mit 12:0 fegten die Miesbacher die Hausherren vom Platz.

Miesbach – „Wir wollten uns mit einem guten Spiel Selbstvertrauen holen und sie zu Fehlern zwingen“, erklärt Grünwald. Lobend sagt er: „So viele Tore muss man sich aber auch erst mal herausspielen, das haben wir gut gemacht.“ 27 Minuten lang hielten die Träger der roten Laterne dem Druck stand – vor allem dank mehrerer Glanzparaden von TSV-Keeper Athanasios Kourdelakis. Grünwald: „Ohne ihn wären es um die 20 Tore geworden.“

Letztes Tor in der 87. Minute

Dann machte sich Sauerlach das Leben selbst schwer. Ein Freistoß zehn Meter vor dem eigenen Tor landete direkt beim Gegner. Pass in die Tiefe auf Josef Sontheim, Eins-gegen-Eins, Tor – 1:0 für den SV. Spielerisch war der Klassenunterschied schon vor dem Dosenöffner zu erkennen. Nach diesem sollte sich Miesbachs Überlegenheit auch in Zahlen ausdrücken. Nach einem lupenreinen Hattrick von Markus Weinbacher binnen fünf Minuten war die Messe gelesen. Einen hatte der SV aber noch vor der Pause: Sontheim wurde im Strafraum gelegt, Florian Voit verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Wenige Minuten nach der Pause ließ Weinbacher seine Tore vier und fünf folgen, 0:7 stand es jetzt. Voit markierte das 8:0, Weinbacher schnürte in der 64. Minute seinen Sechserpack.

Comebacker Sebastian Esterl, der wegen Sprunggelenkproblemen länger ausfiel, trug sich nach Einwechselung in die Liste ein. Den Deckel setzte wiederum Voit mit seinen Toren drei und vier kurz vor Schluss.

SV Trainer: „Gegner nicht wettbewerbsfähig“

„Für uns war das eine bessere Trainingseinheit“, resümiert Grünwald. Vom Gegner kam keine Gegenwehr. „Über die Flügel sind wir gut durchgekommen und haben schöne Flanken in die Mitte gebracht.“ Dennoch: „Das Spiel kann man eigentlich kaum bewerten, da der Gegner nicht wettbewerbsfähig ist.“ Die beste Nachricht sei nicht der Sieg, sondern die Rückkehr von Esterl und Kapitän Christian Altenburg. „Sie sind zwei absolut wichtige Alternativen für unser Team.“ Auch am Samstag im Derby gegen den TuS Holzkirchen II. hph

TSV SAUERLACH – SV MIESBACH 0:12 (0:5) SV Miesbach: T. Magritsch - Pindado, Altenburg, D. Magritsch, T. Veit - Mündl (62. Esterl), Matschiner - Sontheim, Voit, R. Ulu, Weinbacher. Tore: 0:1 Sontheim (27.), 0:2/0:3/0:4 Weinbacher (34./37./39.), 0:5 Voit (43./FE), 0:6/0:7 Weinbacher (48./55.), 0:8 Voit (62.), 0:9 Weinbacher (64.), 0:10 Esterl (69.), 0:11/0:12 Voit (83./87.). Gelbe Karten: 0. Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni. Zuschauer: 40.