Kreisliga: SV Miesbach trennt sich unentschieden vom Lenggrieser SC - Die beste Leistung der Saison

An die Leistung gegen Kreuth wollten die Miesbacher um Robert Mündl (l.) in Lenggries anknüpfen. © Thomas Plettenberg

Der SV Miesbach trauert beim 2:2 in Lenggries dem möglichen Sieg im Spitzenspiel nach. Immerhin aufs Unentschieden konnten die Kreisstädter aber verkürzen.

Miesbach – So ganz sicher war man sich im Lager des SV Miesbach nach dem Spitzenspiel in Lenggries nicht, ob man mit dem 2:2 zufrieden sein oder zwei verlorenen Punkten nachtrauern soll. „Den Punkt hätten wir vor dem Spiel unterschrieben“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Nach den 90 Minuten können wir damit aber eigentlich nicht zufrieden sein. Wir haben viel investiert, super gespielt und die beste Leistung der Saison gezeigt. Leider haben wir die Chancen nicht genutzt.“ Lenggries habe dagegen aus drei Möglichkeiten zwei Tore gemacht.

Die Miesbacher kamen gut aus der Kabine. Ein Schuss von Florian Stoib wurde nach fünf Minuten aber in letzter Sekunde geblockt. Wenig später hatte Josef Sontheim das 1:0 auf dem Fuß – nach einem Querpass schob er das Leder aber knapp am Pfosten vorbei. So kam es, wie es kommen musste: Lenggries ging in Führung.

„Raushauen“: Miesbach gibt in der zweiten Hälfte Gas

Nach einem Fehler im Miesbacher Aufbau legte Spielmacher Jakob Gerg quer, und der SC schob ein zum 1:0 ein. Das 2:0 war dann sehenswert: „Das war wirklich eine klasse Aktion, die schwer zu verteidigen ist“, musste Grünwald anerkennen. Jakob Gerg ließ zwei Miesbacher aussteigen und traf aus spitzem Winkel zum 2:0 ins kurze Eck. Pech hatte kurz vor der Pause Tobias Veit, der einen Freistoß an die Querlatte setzte.

„Wir haben in der Halbzeit besprochen, dass wir noch mal alles raushauen, um einen Punkt mitzunehmen“, berichtet Grünwald. Das taten die SV-Kicker dann auch. Direkt nach Wiederanpfiff legte Robert Mündl quer, und Sontheim verkürzte auf 1:2.

Kampf und erste drei Plätze bleibt spannend

20 Minuten vor Ende war es erneut Sontheim, der den Ausgleich vorbereitete. Seinen Querpass brauchte Ridvan Ulu nur noch im leeren Kasten zu versenken. Anschließend waren die Miesbacher dem Sieg näher, aber Ulu scheiterte bei einem Alleingang, und bei einem Abschluss von Mündl rettete der Lenggrieser Keeper seinem Team mit einer Glanzparade den Dreier.

„Wir können mit dem Punkt leben, aber der Gewinner des Spieltags ist Hausham“, findet Grünwald. „Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Spiele absolviert. Im Kampf um die ersten drei Plätze wird es weiter eng bleiben.“ ts

Lenggrieser SC – SV Miesbach 2:2 (2:0) SV Miesbach: T. Magritsch – Probst (46. Bauer), To. Veit, D. Magritsch (46. N. Städter), Ma. Veit – Matschiner, Pötzinger, Stoib, Mündl – R. Ulu, Sontheim. Tore: 1:0 Freiberger (18.), 2:0 J. Gerg (29.), 2:1 Sontheim (48.), 2:2 R. Ulu (67.). Gelbe Karten: Angermeier – Pötzinger. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Paul Thiel.