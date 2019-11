Otterfinger Arbeitssieg gegen Deisenhofen

Trotz 65 Minuten Überzahl das Leben selbst schwer gemacht

von Hans-Peter Koller schließen

65 Minuten spielte der TSV Otterfing gegen den FC Deisenhofen II in Überzahl und trotzdem musste es mal wieder Florian Bacher kurz vor Schluss richten.

Otterfing – Dominanz sieht anders aus. Trotz 65 Minuten in Überzahl hatte der TSV Otterfing Schwierigkeiten, dem FC Deisenhofen II die Punkte abzuknöpfen. Erst ein Gewaltschlag von Florian Bacher brachte der Nordring-Elf einen 1:0-Erfolg.

„Wenn in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore fallen, wär es nicht bis zuletzt ein Ritt auf des Messers Schneide gewesen“, analysierte Mike Probst die ersten 45 Minuten. Der TSV-Trainer sprach damit die Chance des Tages an, als Maximilian Dengler eine Steilvorlage von Simon Eder erlief, in einer 1:1-Situation mit dem FCD-Schlussmann aber scheiterte (18.). Nur eine Minute später kam Stefan Ott nach einer Ecke zwar freistehend zum Abschluss, schoss aber einen Team-Kameraden an (19.). Als kurz darauf ein Gästespieler mit Gelb-Rot vom Feld ging, schien der Führungstreffer der Otterfinger nur eine Frage der Zeit.

Aber dem war nicht so. Die Truppe aus dem Münchner Süden kompensierte die Unterzahl über viel Laufarbeit und ein starkes Zweikampfverhalten. Es war zwar schön anzuschauen, wie die Probst-Elf die Angriffe aufbaute, aber die beiden Viererketten der Gäste verschoben sich geschickt und reduzierten die Strafraumszenen der Otterfinger auf ein Minimum. Als es bereits stark nach einem torlosen Unentschieden roch, prallte ein Schuss von Ott aus dem Deisenhofener Sechzehner zurück. Und wie schon beim Siegtreffer in Holzkirchen gelang es Florian Bacher mit einer Granate die Entscheidung zu erzwingen.

Obwohl nach dem 1:0 (85.) nur noch fünf Minuten zu spielen waren, sahen sich die Gäste um ein Unentschieden geprellt. Jonas Eder war etwas zu klein, um nach einer Flanke per Kopf zu klären und der hinter ihm lauernde Valentin Markmüller überwand Christian Utmälleki. Der Jubel über das vermeintliche 1:1 (89.) dauerte nur kurz. Der Torschütze hatte vor dem Schuss die Hand zu Hilfe gekommen. „Deisenhofen hatte, den zurecht aberkannten Treffer ausgenommen, nach dem Platzverweis keine Torchance mehr“, erklärte Probst „aber wir brauchten doch viel Geduld bis ein Tor fiel“.

TSV Otterfing – FC Deisenhofen II 1:0 (0:0)

TSV Otterfing: Utmälleki – J. Eder, Pallauf, Riblinger, K. Eder - Bacher, Schmalz, S. Eder (72.

Blaschke), A. Eder – Ott, Dengler. Tor: Bacher (85.).

Gelbe Karten: A. Eder – Longo, Markmüller.

Gelb-Rote Karte: Hainzl (FCD/26. wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Lorenz Hailer (SC Unterpfaffenhofen).

Zuschauer: 50