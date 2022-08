Kreisliga: TuS Holzkirchen II will den SV Miesbach besiegen - „Abwarten ist nicht unser Ansatz“

Der TuS Holzkirchen II will den SV Miesbach besiegen (Archiv). © tHomas Plettenberg

Nachdem beide Teams die Pflichtaufgabe Sauerlach erfolgreich gemeistert haben, geht es mit einem Derby weiter: An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt der SV Miesbach den TuS Holzkirchen II.

Miesbach – Die ungeschlagenen Kreisstädter wollen sich oben festbeißen. SV-Coach Hans-Werner Grünwald geht optimistisch ins Duell: „Wir haben ein Heimspiel und wollen da einen Dreier landen.“ So selbstbewusst seien sowohl er als auch seine Spieler, dass ein Sieg zu Hause gegen den TuS Pflicht sei, „um unser Ziel, unter die ersten Drei zu kommen, nicht aus den Augen zu verlieren“. Deshalb wollen es die Miesbacher offensiv angehen. „Wir werden die Initiative ergreifen müssen, das sind wir gewöhnt und haben es im Training auch geübt, dass wir uns Chancen herausspielen und vorne kreativ sind“, verrät der SV-Coach.

In seiner Sturmreihe habe der Übungsleiter ohnehin drei Spieler, die wüssten, wo das Tor steht. „Markus Weinbacher, Florian Voit und Josef Sontheim haben in Sauerlach elf der zwölf Tore geschossen“, resümiert Grünwald. Für Holzkirchen gehe die Saison nun so richtig los, vermutet der SV-Trainer. „Im ersten Spiel gegen Lenggries ist ihr Torwart nach 20 Minuten vom Platz geflogen, im zweiten Spiel haben sie den Pflichtsieg in Sauerlach gelandet.“ Geht Grünwald beim Gegner rein nach den Namen, „hat sich die Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison schon verändert“. Holzkirchen hätte viele junge Leute im Kader, die technisch gut ausgebildet seien. „Wir erwarten einen Gegner, der auch Fußball spielen will.“

Personell geht‘s etwas bergauf

Grünwald kann auf die Urlaubsrückkehrer Josef Pötzinger und Florian Stoib zurückgreifen. Kapitän Christian Altenburg hingegen ist für die Partie fraglich. Grünwald: „Er hat das letzte Training früher beenden müssen, weil er was im Knie gespürt hat.“

In den Reihen des TuS ist man etwas zurückhaltender, was die Erwartungen angeht. „Mit einem Punkt wäre ich sehr zufrieden“, sagt Coach Florian Ächter. Der SV Miesbach sei „eine sehr gute Mannschaft, die noch ungeschlagen ist und voll auf Sieg spielen wird“. Klein beigeben werden seine Mannen nicht. „Wir werden dort mit breiter Brust hinfahren und versuchen, etwas mitzunehmen.“ Dass es eine Herkulesaufgabe wird, in der Kreisstadt zu bestehen, weiß der TuS-Coach. „Dennoch wollen wir Fußball spielen, den Gegner unter Druck setzen und mutig und konzentriert in die Partie gehen“, sagt Ächter. „Nur hinten reinstellen, lauern und abwarten, das ist nicht unser Ansatz.“ Schmunzelnd ergänzt er: „Wir wollen immer ein attraktiver Gegner sein.“ hph