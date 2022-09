Kreisliga: TuS-Reserve schießt erstes Tor nach drei Minuten - FC Real Kreuth legt zum Unentschieden nach

Chancen auf beiden Seiten: Die Grün-Weißen aus Holzkirchen starteten stark in die erste Halbzeit, die Gäste aus Kreuth übernahmen diese Rolle in zweiten Hälfte. © TP

In der Kreisliga trennte sich die TuS-Reserve mit 1:1 unentschieden vom FC Real Kreuth. Chancen gab‘s auf beiden Seiten.

Holzkirchen – Vor der Partie gab es eine dicke Überraschung: Holzkirchens Coach Florian Ächter musste kurzfristig aus beruflichen Gründen passen. Für ihn sprang Riccardo Ferraro ein, der in der vergangenen Saison noch auf dem Feld ein oft nicht unwichtiger Faktor war. „Ich habe komplett aufgehört mit dem Fußballspielen“, erklärt der Ex-Mittelfeldmotor. „Zudem habe ich richtig Bock auf das Trainersein.“ Bei seinem Debüt als Interimscoach im Herrenbereich musste er sich aber mit einem 1:1 gegen den FC Real Kreuth begnügen.

Frühe Führung für den TuS

Viel Zeit gab es für Ferraro in der Vorbereitung nicht. Ein wichtiger Punkt sei daher das Gegenpressing gewesen. „Das hat in der ersten Hälfte richtig gut funktioniert“, sagt Ferraro. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Anlaufen nicht mehr so gut umsetzen können.“ Dabei gelang den Grün-Weißen nach dem wichtigen Erfolg unter der Woche ein Auftakt nach Maß: Keine 180 Sekunden waren gespielt, als Holzkirchens Gjon Rasi nach einem Angriff über rechts den Ball an der Strafraumgrenze vor die Füße bekam. Rasi zirkelte den Ball anschließend fulminant in den Winkel – zur frühen 1:0-Führung für die TuS-Reserve.

Das verlief natürlich gar nicht nach dem Geschmack des FC Real. „Wir haben den Beginn der Partie ein bisschen verschlafen“, ärgert sich Kreuths Trainer Tobias Schnitzenbaumer. „Genau das, was wir eigentlich nicht wollten.“ Zudem musste Kreuths Angreifer Christopher Schröter nach 18 Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht raus. Für ihn kam Sebastian Kölbl in die Partie. „Danach waren wir kompakter“, meint Schnitzenbaumer. Seine Schützlinge kamen besser in die Partie und wurden für den Mehraufwand belohnt. Nach einem Foul an Tachsin Chraloglu im Strafraum verwandelte Kreuths Moritz Mack den fälligen Strafstoß nach einer knappen halben Stunde zum 1:1-Ausgleich. „Für mich war es für einen Elfmeter zu wenig“, meint dagegen Holzkirchens Ferraro.

Chancen auf beiden Seiten nach Pause

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die wohl beste Gelegenheit vergab Kreuths Routinier Andreas Götschl, der einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp am Pfosten vorbei setzte.

„Ich bin mit dem Punktgewinn zufrieden“, sagt Real-Coach Schnitzenbaumer, „auch wenn mehr drin gewesen wäre.“ Denn auch die TuS-Reserve kam mit Drilon Shukaj zu einigen gefährlichen Abschlüssen, die aber nicht für den gewünschten Erfolg sorgten. „Kreuth ist in der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen“, musste Ferraro anerkennen. Auch er dürfte mit dem Punkt zufrieden sein. meh

TuS Holzkirchen II – FC Real Kreuth 1:1 (1:1) TuS Holzkirchen II: Grünewald – Yavuz, Sule, Mättig, Ledermann, Glatz, Rasi, Blaschke (67. Stumpp), Mohr, Horstmann (46. Ritter von Weinzierl), Shukaj. FC Real Kreuth: Sachau – S. Mayr, Egger, Schmid, Schröter (18. S. Kölbl/73. Schober), T. Frank, Mack (66. L. Frank), Chraloglu, Yilmazer, Götschl, Höss. Tore: 1:0 Rasi (3.), 1:1 Mack (27./Foulelfmeter). Gelbe Karten: Ritter von Weinzierl - Egger, T. Frank. Schiedsrichter: Julian Wörl.