Kreisliga: Zweite Mannschaft des TuS Holzkirchen fährt nach Sauerlach

Auswärtsspiel der Grün-Weißen

Von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf den TSV Sauerlach. Dort wollen die grün-weißen „diszipliniert agieren“, fordert Trainer Florian Ächter.

Holzkirchen – Sein Debüt auf der Bank des TuS Holzkirchen II hatte sich Trainer Florian Ächter sicherlich anders vorgestellt. Am Ende setzte es am vergangenen Wochenende zum Saisonstart eine deutliche 0:4-Heimpleite gegen den Lenggrieser SC. „Wir haben klar angesprochen, was wir besser machen müssen“, betont Ächter. Am Sonntag (15 Uhr) soll es nun beim Auswärtsspiel in Sauerlach schon deutlich besser werden.

Vorzeichen stehen nicht schlecht

Die Vorzeichen für einen ersten Holzkirchner Erfolg stehen nicht schlecht. Schließlich kam Sauerlach zum Auftakt in Otterfing mit 0:11 regelrecht unter die Räder. „Jedes Spiel muss aber erst einmal gespielt werden“, warnt Ächter. „Das wird sicherlich kein Spaziergang.“ Zumal sich der TuS-Coach durchaus im Klaren darüber ist, dass die Leistung seiner eigenen Schützlinge noch deutlich ausbaufähig ist. „Wir haben ja auch verloren und ebenfalls kein eigenes Tor erzielt“, sagt er.

Derweil dürfte es personell einige Veränderungen geben. Im Fokus: die Torhüterposition. Markus Grünewald ist nach seiner roten Karte gesperrt, für ihn wird Lars Lewerenz zwischen den Pfosten stehen. Zudem kehren mit Felipe Stumpp (zuletzt Urlaub) sowie Benni Albert (familiäre Gründe) zwei Youngster in den Kader zurück. „Wir wollen am Sonntag in jedem Fall punkten“, sagt der TuS-Coach.

Eigene Fehler sollen minimiert werden

Dafür möchten die Grün-Weißen allerdings zwei zentrale Dinge verbessern. „Wir wollen diszipliniert agieren“, sagt Ächter. Außerdem sollen eigene Fehler minimiert werden. „Aber wir haben eine sehr junge Mannschaft, und das muss sich erst noch einspielen.“ Gegen ein erstes Erfolgserlebnis in der noch jungen Saison hätte er aber mit Sicherheit nichts einzuwenden. meh