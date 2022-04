Kreuth zaubert weiter: FC Real schlägt SV Ohlstadt klar – Fallrückzieher zum 1:0

Reiner Leitl, Trainer FC Real Kreuth © Thomas Plettenberg

Wenn sich Tabellennachbarn duellieren, sind die Chancen auf einen knappen Spielausgang groß. Nicht so in der Partie des FC Real Kreuth gegen den SV Ohlstadt.

Kreuth – Die Werdenfelser lieferten am Enterbach eine bodenständige Leistung ab. Körperbetont, wie von der Elf aus dem Bobfahrerdorf gewohnt, und läuferisch ansprechend. Aber gegen die Königlichen vom Tegernsee war das viel zu wenig. Spätestens nach dem 3:0 in der 64. Minute war die Messe gelesen.

Reiner Leitl hat eine große Wundertüte. Und Woche für Woche zieht der Kreuther Trainer andere Kreisligaspieler heraus. Mit Blick auf den 4:0-Sieg in der Vorwoche beim SV Polling waren es vier. „Der Janik war dauerhaft stark in der Reserve“, erklärt der FCK-Trainer, warum er den frisch der Jugend entwachsenen Janik Collette vom Anpfiff weg in die Viererkette stellte.

Aber die Abwehr stand diesmal auch nicht im Blickpunkt. Dafür waren das Kreuther Mittelfeld und die beiden Sturmspitzen zu spielfreudig und zu beweglich. Angesichts der druckvollen Angriffe des FC Real beschränkten sich die Ohlstädter darauf, den Schaden durch einen dichten Abwehrriegel zu begrenzen.

Aber Franz Huber hatte darauf die optimale Antwort. Der erfolgreichste Torjäger vom Enterbach erzielte das 1:0 (16.) mit einer spektakulären Einlage. Mit dem Rücken zum Tor nahm Huber eine Flanke von Simon Mayr an, stoppte den Ball mit der Brust herunter und traf per Fallrückzieher. „Der Franz kann halt so was. Saustark“, lobt Leitl. Zehn Minuten später fiel das 2:0. Moritz Mack erlief einen Steilpass, und während sich der Ohlstädter Keeper und ein Verteidiger gegenseitig behinderten, schob der Routinier abgeklärt ein.

Auch nach dem Seitenwechsel war das Bild quasi unverändert. Kreuth stürmte und die Gäste waren darauf bedacht, den Schaden in Grenzen zu halten. Als Mack mit einer starken Einzelleistung in den Strafraum eindrang, war die Misere aus Ohlstädter Sicht nicht mehr zu vermeiden. Von den Beinen geholt, verwandelte der Gefoulte selbst den fälligen Strafstoß zum 3:0.

Ein weiterer Treffer fiel dann nicht mehr, wobei die Chancen der Platzherren auf eine weitere Resultatsveränderung wesentlich größer waren als die der Gäste. „Das war taktisch sehr gut. Ich bin rundum zufrieden“, bewertet Leitl die Leistung seiner Mannschaft.

ko

FC Real Kreuth – SV Ohlstadt 3:0 (2:0)

FC Real Kreuth: Waldschütz-Collette, Egger, Götschl, S. Mayr- Yilmazer, K. Kölbl (65./Schmid/85. Seifert), L. Frank, Mack - T. Frank (38. Sollacher), Huber.

Tore: 1:0 Huber (16.), 2:0 Mack (26.), 3:0 Mack (64./Elfmeter).

Gelbe Karten: Yilmazer - Stadler.

Schiedsrichter: M. Hafeneder (TuS Holzkirchen).

Zuschauer: 110.