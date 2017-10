Krise in Waakirchen: „Schleunigst wieder in die Spur finden“

Einspreizen und kämpfen: Gegen Egling steht Waakirchen (in Rot) mit Korbinian Ernst (vorne) unter Zugzwang. FOTO: AL

von Christoph Seidl schließen

Waakirchen – Aktuell steckt der SV Waakirchen tief in der Krise. Nach zwölf Spielen stehen die SV-Kicker mit acht Zählern auf dem vorletzten Platz der Tabelle der Kreisklasse 2 und müssen vor der Winterpause dringend punkten, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld des Klassements zu verlieren.

Die nächste Gelegenheit haben die Schützlinge von Trainer Christian Pölt dazu bereits am heutigen Mittwoch beim nächsten Kellerduell. Um 19.15 Uhr empfangen die Waakirchner die Sportfreunde Egling, die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen.

„Nach dem lustlosen Auftritt in Miesbach müssen wir jetzt schleunigst wieder in die Spur finden“, stellt SV-Sprecher Max Baumgartner klar. „Jedem Spieler muss klar werden, in welcher Scheiß-Situation wir gerade stecken. Gegen Egling zählt nur ein Sieg, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkleinern.“ Verzichten muss Waakirchen auf Franz Priller und Florian Fath. Dafür sind Klaus Priller und Thomas Maier wieder mit dabei.

Quelle: fussball-vorort.de