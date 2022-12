Kritik an „zufälliger Zusammensetzung“ der Kreisklasse-Abstiegsrunden

Umkämpft: das Duell zwischen Darchings Vitus Jaschke und Rottachs Dante Bernhard. Dieses Aufeinandertreffen wird es im Frühjahr nicht geben. © MK

Die Vereine im Landkreis Miesbach sehen die Zusammensetzung der Abstiegsrunden in der Kreisklasse zum Teil sehr kritisch.

Landkreis – Die Gruppen für die Auf- und Abstiegsrunden sind auch in der Kreisklasse eingeteilt, die Einspruchsfrist ist abgelaufen, sodass keine weiteren Änderungen mehr zu erwarten sind. Nach dem Winter warten besonders auf den SV Warngau und den TSV Weyarn weite Fahrten nach Krün und Eglfing. Die Heimatzeitung hat bei den Verantwortlichen der Landkreisvereine nachgefragt, wie sie zur Gruppeneinteilung und zum Pilotprojekt im Allgemeinen stehen.

Paul van der Drift (Zweiter Abteilungsleiter DJK Darching): „Die Hinrunde mit den vielen Derbys fanden wir super. Nun ist es aber so, dass wir in der Rückrunde halt wieder oft nach Geretsried fahren müssen. Von daher sehe ich den Mehrwert des Pilotprojekts jetzt nicht wirklich. Von mir aus kehren wir wieder zum alten Modus zurück. Ich fand es trotzdem richtig, mal etwas Neues auszuprobieren.“

Daniel Mayer (Trainer SV Warngau): „Grundsätzlich ist das Pilotprojekt gut für uns zum Eingewöhnen in der Kreisklasse, weil wir in der Hinrunde ohne großes Risiko viel ausprobieren konnten. Nicht gut ist die Intransparenz, wie die Klassen neu gemischt werden und dass die erste und zweite Mannschaft ab jetzt immer getrennt spielen. Man braucht einen noch größeren Kader und die Fahrstrecken sind auch eine Herausforderung. Dass wir neue Gegner bekommen ist ganz nett, aber ob das die Zukunft ist, lasse ich mal dahingestellt. Man kann in der Hinrunde viel ausprobieren und in der Rückrunde setzt sich der durch, der eine fitte Mannschaft und wenig Verletzte hat.“

Helmut Schenk (Trainer TSV Weyarn): „Ich bin mit der Einteilung sehr zufrieden und sehr gespannt auf die neuen Gegner. Das Pilotprojekt ist für mich eine gute Sache, weil im Auf- und Abstiegskampf nach dem Winter jeder noch eine realistische Chance hat. Wer dann ab- oder aufsteigt, hat es auch wirklich verdient. Wir freuen uns auf eine spannende Runde im neuen Jahr.“

Wacco Schmid (Trainer SV Bayrischzell): „Die Einteilung finde ich in Ordnung, es muss ja irgendwie aufgeteilt werden. Ich finde es nur schade, dass Weyarn und Warngau nicht in unserer Gruppe sind. Die zehn Spiele in der Rückrunde finde ich auch etwas wenig. Aber es wird sich zeigen, wie es dann mit dem Pilotprojekt weitergeht.“

Bernhard Gruber (Trainer FC Rottach-Egern): „Ich persönlich bin absolut gegen dieses Projekt, das spiegelt keine Liga wider. Für die Aufstiegsrunde ist es ja noch okay, in der Abstiegsrunde sind das eher zufällige Liga-Zusammensetzungen und für die Relegation musst du auch noch andere Ligen im Blick haben. Ich bin für die frühere Liga, mit Klarheit schon vor der Saison. Der Faktor Derbys ist auch ein Schmarrn, das hat irgendwann keinen Reiz mehr. Und mehr Spannung bringt der neue Modus auch nicht.“

Lorenz Juffinger (Abteilungsleiter TSV Irschenberg): „Wenn man die anderen Gruppen betrachtet, können wir uns nicht beschweren. Da hätte man uns deutlich weiter fahren lassen können. Was für mich nicht nachvollziehbar ist, warum wir nicht einfach wieder mit den Mannschaften aus Warngau oder Weyarn in eine Gruppe eingeteilt werden. Wenn die Gruppen etwas besser eingeteilt würden und die zweite Saisonphase ihre Versprechen bezüglich Spannung und Relevanz der Spiele hält, hat das Pilotprojekt eine Zukunft.“

Die Gruppen im Überblick

Meisterrunde B: SG Aying/Helfendorf (6 Bonuspunkte), ASC Geretsried (6), FC Deisenhofen III (4), TuS Geretsried II (4), DJK Darching (2), SG Ascholding/Thanning (2).

Abstiegsrunde G: SV Bad Tölz (6), SV Bayrischzell (6), SV Eurasburg (4), FC Rottach-Egern (2), FSV Höhenrain (1), TSV Irschenberg (1).

Abstiegsrunde H: ASV Eglfing (6), SV Warngau (4), FF Geretsried (2), SV Krün (2), ESV Penzberg (2), TSV Weyarn (1).