DJK Darching verabschiedet Trainer Patrick Lachemeier –lebenslang freier Eintritt

Das Trikot mit der „9“ soll Patrick Lachemeier (Mitte) an die Länge seiner Amtszeit erinnern. Andreas Hallmannsecker (l.) und Paul van der Drift überreichten es zum Abschied. © kn

Nach neun Jahren als Trainer der DJK Darching ist Patrick Lachemeier nach dem letzten Heimspiel verabschiedet worden.

Darching – Würdig verabschiedet wurde Trainer Patrick Lachemeier am Sonntag von der Mannschaft seiner DJK Darching. Obwohl es in der Kreisklassen-Meisterrunde Gruppe B für die DJK-Fußballer um nichts mehr ging, siegten die Darchinger gegen die SG Aying/Helfendorf mit 3:2 und vermasselten den Gäste damit die vorzeitige Aufstiegsfeier.

Für Lachemeier war es ein Abschiedsgeschenk nach Maß. „Die Jungs wollten unbedingt für mich gewinnen. Schöner hätte der Abschied gar nicht ausfallen können“, sagte Lachemeier nach dem Spiel, nachdem er seine standesgemäße Bierdusche überstanden hatte. 2014 hatte der Miesbacher das Traineramt bei der DJK übernommen. Saison um Saison verging, und am Ende waren es neun Jahre, in denen er die Mannschaft trainierte und am Spielfeldrand dirigierte.

„Er ist der Trainer mit der längsten Amtszeit bei uns. Das hat es vorher noch nie gegeben“, erklärt DJK-Vize-Abteilungsleiter Paul van der Drift. Mit einem Trikot mit der Rückennummer 9 wurde der scheidende Coach verabschiedet – neun wie neun Jahre.

„Wir möchten uns für die lange und innige Zusammenarbeit bedanken“, sagt van der Drift weiter. „Der Pat ist bei uns auch weiterhin jederzeit willkommen und hat auf Lebenszeit freien Eintritt. Wir hoffen, er lässt sich ab und zu mal blicken.“

Patrick Lachemeier will sich nun aber erst einmal seiner Familie und seinen Hobbys widmen – abseits des Fußballs. THOMAS SPIESL