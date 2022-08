Landesliga-Auftakt: TuS Holzkirchen will in Wasserburg punkten

Bei Auswärtsspielen wie hier in Ampfing hatte der TuS Holzkirchen zuletzt nur wenig Erfolg. In Wasserburg soll sich das nun ändern, hofft Coach Joe Albersinger. © Archiv Max Kalup

Die erste Mannschaft des TuS Holzkirchen ist am Samstag zu Gast beim TSV Wasserburg. Trainer Joe Albersinger fordert Konzentration von seiner Mannschaft.

Holzkirchen – Der Auftrag für den TuS Holzkirchen an diesem Samstagabend ist klar: Es soll nun endlich auch auswärts mit den verdienten Punkten klappen. Die ersten beiden Auftritte vor fremdem Publikum seien „grundsätzlich ärgerlich gewesen, weil einfach mehr drin gewesen wäre“, meint TuS-Coach Joe Albersinger. Nach zwei 1:3-Niederlagen in Ampfing und in Landshut möchten die Holzkirchner nun am Samstag beim Bayernliga-Absteiger Wasserburg unbedingt punkten.

Das Rezept klingt einfach und doch so zielführend. „Wir wollen kompakter in der Defensive stehen“, betont Albersinger. Es sei ein Lernprozess bei seiner jungen Truppe, aber oberste Priorität habe es, „über ein gutes Zweikampfverhalten ins Spiel zu finden“. Allerdings dürften die 90 Minuten in Wasserburg selbstredend eine große Herausforderung für die Grün-Weißen werden. „Wasserburg hat sich gut verstärkt und ist eine sehr starke Mannschaft in der Landesliga“, sagt der TuS-Coach.

Viele Zuschauer erwartet

Dabei werden die TuS-Kicker auch auf einen alten Bekannten treffen. Denn der letztjährige TuS-Akteur Sepp Kollie trägt nun das Wasserburger Trikot. „Ich sehe Wasserburg im vorderen Drittel“, sagt Albersinger. Diesem Anspruch dürften die Löwen in den jüngsten Spielen durchaus gerecht geworden sein. Sieben Zähler aus den ersten vier Partien und nur eine Niederlage stehen für den Bayernliga-Absteiger zu Buche.

Die Holzkirchner gehen in jedem Fall voller Vorfreude in die Partie mit dem aktuellen Tabellennachbarn. „Da kommen immer viele Zuschauer, und es herrscht eine richtig tolle Atmosphäre“, sagt der Holzkirchner Coach. „Unsere Mannschaft wird das sicherlich motivieren.“

Auf diese Begleitumstände werden die TuS-Kicker Maximilian Drum und Florian Mayer weiterhin verzichten müssen. Zudem wird auch Andi Bauer fehlen. Seine Sprunggelenksprobleme entpuppten sich als ein schmerzhaftes Ödem in eben jenem Gelenk, was einer Behandlung bedarf.

Trainer fordert „höchste Konzentration“

Gleiches gilt auch für Lars Doppler. Er befindet sich zwar wieder im lockeren Lauftraining, doch ein Einsatz des 28-Jährigen dürfte wohl frühestens in zwei Wochen möglich sein.

Aber auch ohne diese vier fordert Albersinger von seiner Mannschaft von Beginn an höchste Konzentration. „Du darfst dir da keine fünf Minuten Konzentrationsverlust leisten“, erklärt er. „Wenn wir es im Gesamten besser machen, dann können wir etwas mitnehmen.“ Es wäre dem TuS Holzkirchen zu wünschen, dass es am Samstagabend nun auch mit den ersten Punkten auswärts klappt.

Zum Spiel Samstag, 18 Uhr, Sportplatz Landwehrstraße Wasserburg. Es fehlen: Drum, Mayer, Andreas Bauer, Doppler. Schiedsrichter: Fabian Härle.