Ereiz übernimmt beim TuS Holzkirchen nach Eckl-Rauswurf

„Der Verein musste reagieren“

Wenig überraschend hat sich der TuS Holzkirchen von Trainer Jens Eckl getrennt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt der Sportliche Leiter.

Holzkirchen – Es war zu erwarten. Nach sechs Niederlagen in Folge hat sich Fußball-Landesligist TuS Holzkirchen von Trainer Jens Eckl (41) getrennt. „Der Verein musste reagieren“, sagt der Sportliche Leiter Jozo Ereiz. „Es ist immer leichter, einen Trainer auszutauschen als elf Spieler.“

Wobei auch das nicht einfach ist, wie sich zeigte. Ereiz hatte bereits am Samstag Kontakt zu einem Coach, der dann aber ein anderes Angebot annahm. So steht der 49-Jährige nun wieder selbst an der Bande – zumindest bis zur Winterpause. Ereiz fungierte bereits in der vergangenen Bayernliga-Saison als Co-Trainer von Eckl und wollte sich nun eigentlich ganz auf seine Aufgabe als Sportlicher Leiter konzentrieren. Da aber auch der jetzige Co-Trainer Alexander Bayer aus zeitlichen Gründen die Aufgabe nicht übernehmen kann, „ist es, wie es ist“, sagt Ereiz.

An der sportlichen Misere will er jedoch nicht Ex-Coach Eckl die Schuld geben. „Er hat eine super Arbeit gemacht. Er wird seinen Weg machen.“ Der Knackpunkt war für den Sportlichen Leiter die Partie beim TSV Karlsfeld. Trotz Überlegenheit beim damaligen Tabellenführer kassierten die Holzkirchner die erste Niederlage der Saison. „Bis dato haben wir gut gespielt“, meint Ereiz. Seitdem hat der TuS kein Spiel mehr gewonnen.

Wichtig sei nun, dass die Spieler den Kopf freibekämen, sagt der 49-Jährige. Da trifft es sich gut, dass die Holzkirchner am Wochenende spielfrei sind. Aufgrund des 100-jährigen Vereinsjubiläums der SpVgg Landshut wurde die Partie auf Dienstag, 10. September, verlegt. An der Bande steht dann wieder Jozo Ereiz.

